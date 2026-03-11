홈 한경BUSINESS [속보] 엔비디아 1.16%↑···반도체지수도 0.70%상승 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603112541b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.11 07:50 수정2026.03.11 07:50 강홍민 기자 연합뉴스엔비디아 1.16%↑···반도체지수도 0.70%상승강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ‘60% 규칙’ 급부상하는 제약·바이오 투자…인수 후 성과가 밸류를 가른다 [베인의 위닝 전략] 삼성전자 16조·SK㈜ 5.1조 '자사주 소각'…3차 상법 개정에 호응 [속보]백악관 "이란전, 트럼프가 '군사목표 완전 달성' 판단시 종료" 주한미군 방공무기 잇단 중동행…지상전 확전 시 병력 차출 변수 헤그세스 美국방 "오늘 가장 격렬한 공습할 것…이란 고립됐다"