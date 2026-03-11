경영·마케팅·법률 전문 사외이사 3인 추가 영입… 이사회 독립성 및 전문성 강화 포석

백종원 더본코리아 대표(연합뉴스)

더본코리아는 지난 10일 공시를 통해 경영·투자, 글로벌 마케팅, 소비자 법률 분야의 전문가 3인을 신규 사외이사 후보로 추천했다고 11일 밝혔다. 이사회 체계 개편으로 글로벌 시장 진출과 경영 투명성을 강화한다는 계획이다.신규 사외이사 후보로 내정된 유효상, 최명화, 김희경 후보는 각각 산업계와 법조계에서 풍부한 실무 경험과 전문 식견을 갖춘 인물들이다.경영 및 투자 전문가인 유효상 후보는 삼성물산과 벤처캐피털 대표를 거친 이력을 바탕으로 더본코리아의 중장기 성장 전략을 지원할 예정이다. 글로벌 마케팅 전문가인 최명화 후보는 현대자동차와 LG전자 등 대기업에서 브랜드 전략을 총괄했던 인물로, 해외 시장 공략을 위한 마케팅 고도화에 기여할 것으로 보인다.한국소비자원과 한국수력원자력 ESG 위원 등을 역임한 김희경 후보는 가맹점주와의 상생 모델 구축 및 소비자 권익 보호 등 경영 투명성을 높이는 데 주력할 방침이다.더본코리아 관계자는 “이번 사외이사 선임 안건은 이사회의 독립성을 강화해 투명한 지배구조를 확립하기 위한 결정”이며, “여성 사외이사 2인을 추가 선임하여 이사회의 다양성을 확보하고, 전문가들의 통찰력을 바탕으로 회사가 추진하는 주요 사업의 전략적 의사결정과 지속적인 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 전했다.이번 사외이사 선임 안건은 오는 3월 말로 예정된 정기주주총회에서 최종 의결을 거쳐 확정될 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com