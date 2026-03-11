푸틴 대통령 "분쟁 종식 위해 모든 지원 제공"

블라드미르 푸틴 러시아 대통령(연합뉴스)

블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 대통령에 이어 마수드 페제시키안 이란 대통령과도 분쟁 종식 방안을 논의한 통화를 한 것으로 알려졌다.10일(현지시간) 이란 대통령실에 따르면 이날 푸틴 대통령의 제안으로 이뤄진 통화에서 양국 정상은 미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 전쟁을 놓고 의견을 교환했다.푸틴 대통령은 "이란에 대한 군사적 공격에 반대한다"는 입장을 재확인하면서 "역내 분쟁을 조속히 종식하기 위해 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.페제시키안 대통령은 "이란을 지지하는 러시아의 입장에 감사하다"며 "국제사회는 민간 시설과 일반인을 공격하는 미국과 시온주의자(이스라엘) 정권의 침략행위와 범죄를 규탄해야 할 것"이라고 촉구했다.크렘린궁은 전날 푸틴 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화하면서 이란 사태 해결을 위한 방안을 제시했다고 밝힌 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com