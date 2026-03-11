뉴스1

이달 초순(1∼10일) 수출액이 반도체 호조에 힘입어 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 수출 효자 품목인 반도체 역시 76억 달러에 달하는 수출고를 올리며 한 달 만에 최고치를 갈아치웠다.11일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 215억 달러로 작년 동기보다 55.6% 증가했다.종전 최대치였던 지난달 1∼10일 실적(214억 달러)을 한 달 만에 넘어섰다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 31.7% 늘어난 33억 달러로 집계됐다. 이 기간 조업일수는 6.5일로 작년 동기(5.5일)보다 하루 많았다.반도체 수출액은 75억8800만 달러로, 175.9% 급증했다. 이는 1∼10일 통계 기준 역대 가장 많은 금액으로, 지난달 세운 직전 최고치(67억 달러)를 크게 웃돌았다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 35.3%에 달해 1년 전보다 15.4%포인트(p) 확대됐다.이 밖에 석유제품(44.1%), 승용차(13.9%), 컴퓨터 주변기기(372.1%) 등 주력 품목 대부분이 호조를 보였으나, 선박(-61.9%) 등은 감소했다.국가별로는 중국(91.2%), 미국(69.9%), 베트남(62.4%), 대만(126.8%) 등으로의 수출이 일제히 늘었다. 대미 수출의 경우 조업일수를 반영한 일평균 기준으로도 43.8% 증가한 반면 유럽연합(-6.4%)은 하락했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com