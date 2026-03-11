비즈넵, '사장님을 위한 2026 절세 가이드북' 공개

- 연간 세무 일정부터 절세 노하우까지 사업자 맞춤 세무 정보 정리
- 신규 사업자·직원 고용 사업자 등 사업 유형별 세무 가이드 제공
- 부가세·종합소득세 등 주요 세금 신고 핵심 포인트 정리
이번 가이드북은 사업자가 실제 운영 과정에서 자주 마주하는 세무 이슈를 중심으로, 연간 세무 일정부터 절세 전략까지 핵심 정보를 정리한 것이 특징이다. ▲연간 세무 일정 ▲사업 특징에 맞는 세무 가이드 ▲절세 노하우 ▲세금별 핵심 가이드 등 네 가지 영역으로 구성됐다.
사업자가 놓치기 쉬운 세무 정보를 체계적으로 정리해, 사업 운영 과정에서 발생하는 세무 리스크를 줄이고 효율적인 세금 관리를 돕는 데 초점을 맞췄다. 가이드북에는 사업자가 매년 반드시 확인해야 하는 월별 세무 일정이 담겼다. 원천세 납부, 부가가치세 신고, 종합소득세 신고 등 주요 신고·납부 일정을 정리해 사업자가 연간 세무 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 했다.
또한 사업자의 상황에 맞는 세무 정보를 제공하기 위해 사업 유형별 가이드도 마련했다. 신규 사업자를 위한 사업자등록 및 업종코드 선택 기준, 직원 고용 사업자를 위한 인건비 처리와 세무 유의사항, 모든 사업자가 확인해야 할 세무조사 예방 기준 등 실제 사업 과정에서 참고할 수 있는 내용을 중심으로 구성됐다.
실무에서 활용할 수 있는 절세 팁도 함께 담겼다. 업무용 차량 비용 처리 방법, 개인사업자의 경조사비 비용 처리 기준, 폐업 이후 부가가치세 신고 시 유의사항 등 사업자가 실제 세금 부담을 줄이는 데 도움이 되는 사례 중심의 절세 노하우가 포함됐다.
이와 함께 부가가치세, 종합소득세, 양도소득세 등 주요 세금별 핵심 개념과 신고 시 유의해야 할 포인트도 정리했다. 매입세액공제, 필요경비 인정 기준 등 절세와 직접적으로 연결되는 내용을 중심으로 사업자가 세금 구조를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.
비즈넵 관계자는 "사업자들은 세무 정보가 흩어져 있어 필요한 내용을 찾기 어렵거나 신고 시기를 놓치는 경우가 많다. 이번 가이드북은 사업자가 실제 사업 운영 과정에서 꼭 알아야 할 세무 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 정리한 것이 특징"이라며 "앞으로도 사업자들이 세금을 보다 쉽게 이해하고 관리할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 밝혔다.
'사장님을 위한 2026 절세 가이드북'은 비즈넵 공식 인스타그램을 통해 누구나 무료로 신청하고 확인할 수 있다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
