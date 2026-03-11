바이래오, 꿀꺽스틱 및 브랜드 굿즈로 'iF 디자인 어워드 2026' Winner 수상

바이래오(BYLEO)의 대표 제품 '꿀꺽스틱'과 브랜드 굿즈 라인업이 iF Design Award 2026에서 패키징(Packaging) 부문 Winner를 수상하는 영예를 차지했다.독일 International Forum Design이 주관하는 iF Design Award는 국제 디자인 상으로, 독일의 레드닷, 미국의 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 올해는 전 세계 70여 개국에서 약 1만여 개의 작품이 출품되어 각 분야 디자인 전문가들로 구성된 심사위원단의 심사를 거쳐 수상작이 선정됐다.Winner로 선정된 '꿀꺽스틱'은 디자인 에이전시 '헥사인'이 브랜드 기획부터 제품 디자인, 패키지 개발까지 전반을 맡아 진행했다. 전통적인 식품인 꿀을 현대인의 일상에 맞춘 스틱 형태로 재해석하고 이를 라이프스타일 제품으로 확장하는 기획과 디자인을 진행했으며, 꿀을 소비하는 행위가 꿀벌 생태계와 식량 순환을 유지하는 데 기여한다는 점에 주목해 '지구를 살리는 꿀벌의 가치'라는 브랜드 스토리를 디자인에 반영했다. 또한 재활용지를 활용한 제품 포장을 통해 브랜드가 지향하는 지속가능한 메시지를 함께 담았다.미니멀한 패키지 디자인과 브랜드 정체성을 반영한 굿즈 라인업은 디자인 완성도와 사용 편의성을 함께 고려했다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.한편 바이래오는 다가오는 봄을 맞아 시즌 한정판 제품인 '꿀꺽스틱 벚꽃꿀 에디션'도 공개한다. 이번 제품은 일 년 중 벚꽃이 개화하는 약 2주 동안에만 수확되는 벚꽃꿀을 스틱 형태로 담아낸 제품으로, 기존 꿀꺽스틱과 동일하게 1+등급(축산물평가원 기준)을 유지하고 있다.농촌진흥청 연구에 따르면 벚꽃에서 채밀된 꿀에는 프롤린(Proline) 등 아미노산 성분이 포함된 것으로 보고된 바 있다. 벚꽃꿀은 꽃향기와 산뜻한 산미가 특징으로 희소 가치가 높은 원료로 알려져 있다.제품 패키지는 벚꽃의 핑크빛 무드에 부분 금박을 더해 봄의 분위기를 표현했으며, 스틱 타입으로 제작되어 일상 속에서 간편하게 즐기거나 요거트, 티, 에이드 등 다양한 레시피에 활용하기 좋다.바이래오는 이번 신제품 출시와 함께 온·오프라인 유통 채널 확대도 추진하고 있다. 주요 백화점과 라이프스타일 편집숍 입점을 협의 중이며, 벚꽃 축제 현장에서도 오프라인을 통해 소비자들과 만날 예정이다.바이래오 관계자는 "iF 디자인 어워드 수상을 통해 바이래오가 추구해 온 '심미적 가치와 건강한 삶의 공존'이 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 본질에 충실하면서도 현대적인 감각을 담은 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com