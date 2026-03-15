로스 바스코스, 크로마스 카르메네르(2020)

그랑세르 바케라스, 레 오트 바퀴에르(2013)

콘차이 토로, 더 와인 카베르네 소비뇽(2022)

김동식의 와인 랩소디 <65>와인 가격은 천차만별이다. 한 병에 수천만 원짜리가 있는가 하면 단돈 몇만 원으로도 구입할 수 있다. 대형마트 할인행사장에서는 1만원대 와인도 쉽게 만날 수 있다. 그렇더라도 소주 한 병 가격이 2000원 이하라는 것을 감안하면 와인은 비싼 술임에는 틀림없다.최근 중동지역 전쟁 리스크로 원·달러 환율 최고치 경신 여부가 큰 관심사다. 대부분 수입에 의존하는 와인 가격 역시 덩달아 상승할 전망이다. 과연 어떻게 하면 가성비 좋은 와인을 발견하고 구입할 수 있을까. 그 답을 와인 수입사들이 지난 설 때 선물로 보낸 와인에서 찾는다.수입사들은 대부분 병당 2만~3만원대의 와인을 골라서 보내줬다. 예상대로 맛과 향은 그 어떤 고가 와인 못지않았다. 작년 말 현재 국내에 수입된 와인 종류는 3만 종 이상인 것으로 알려졌다. 해외직구까지 감안하면 그 숫자는 밤하늘에 보이는 별보다 많다.먼저 칠레 와인 ‘로스 바스코스, 크로마스 카르메네르(2020)’를 마셨다. 임페리얼 위스키로 유명한 드링크인터내셔널(회장 김일주)의 계열사 인터리커가 선택한 와인이다. 깊고 강렬한 보랏빛이 첫 인상으로 다가왔다. 고향땅 프랑스를 떠나 칠레에 정착한 포도 품종 카르메네르(100%)의 전형적인 컬러다.첫 모금에서 잡힌 깔끔한 맛이 특이했다. 청량감도 느껴졌다. 정작 카르메네르 특유의 후추 향은 다소 약한 편. 반면 자두와 블랙체리 향은 쉽게 마주할 수 있었다. 산미도 적당해 마시기 편했다. 두 번째 잔부터는 부드러운 타닌과 당도가 섞이면서 초콜릿 향이 강하게 나타났다.로스 바스코스는 샤토 라피트 로칠드를 소유한 ‘도맨 바롱 드 로칠드 라피트(DBR Lafite)’ 그룹이 운영하는 와이너리다. ‘칠레 와인 1번지’로 잘 알려진 콜차구아 밸리에 위치해 있다. 편의점 앱으로 주문하면 집 근처 매장에서 편하게 수령할 수 있다.다음은 동원와인플러스(대표 이재흥)가 선택한 그랑세르 바케라스 와이너리의 ‘레 오트 바퀴에르(2013)’. 프랑스 남부 론의 고지대에서 생산된 와인답게 첫 모금부터 풍성한 과일과 감초 향 등이 경쟁하듯 향연을 벌였다.스테인리스 스틸 탱크와 오크 배럴에서 6~12개월간 숙성했다. 그르나슈(70%) 기반의 와인으로 묵직하고 복합적인 맛이 특징. 시라(20%)와 무르베드르(10%)를 섞어 양조했다. 덕분에 보디감과 산미, 잔향도 평균 이상이다.끝으로 ‘더 와인 카베르네 소비뇽(2022)’이다. 칠레 와이너리 대표선수 격인 비냐 콘차이 토로가 콜차구아 밸리에서 생산한 와인이다. 향신료 느낌이 강한 시라 10%를 섞어 양조했다. 특히 짙은 농축미와 복합미가 잘 나타나 함께 먹은 등심구이와 잘 어울렸다.후반엔 풍부한 과일 향과 함께 미세한 삼나무 향도 잡혔다. 특별한 감동을 기대하기보다는 식사와 함께 가볍게 마시기 좋은 데일리 와인이다. 국내 수입사는 금양인터내셔널(대표 조상덕). 가격은 3만원대 후반.지인들과 와인을 마시다 보면 비싼 가격이 모임 분위기를 지배하는 경우가 많다. 맛과 향을 찾는 데만 집중하다보면 긴장감이 고조되기도 한다. 그야말로 꼬리가 몸통을 흔드는 격이다. 그마저도 음용 온도와 빈티지 오픈 타이밍을 잘 맞춰야 ‘돈값’을 한다.그러나 와인은 음식과 조화를 이루는 것이 중요하다. 식사하면서 가볍게 와인 한 병 마시는 데 굳이 비싼 와인을 찾을 필요가 있을까? 즐겁고 편안한 마음으로 마시는 게 행복이다. 와인 수입사가 선물로 고른 가성비 좋은 와인리스트에서 그 답을 찾을 수 있다.김동식 와인 칼럼니스트,국제와인전문가(WSET Level 3)juju43333@naver.com