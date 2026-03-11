3월 11일 LG에너지솔루션 김제영 CTO(최고기술책임자)가 인터배터리 2026 '더 배터리 컨퍼런스'에서 발표를 진행하고 있다. 사진=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션 인터배터리 2026 부스 전경. 사진=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션 전고체 배터리 셀. 사진=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 차세대 전지 기술인 전고체 배터리 실물 셀을 처음 공개하고 연구개발(R&D) 전반에 인공지능(AI) 에이전트를 도입하는 전략을 제시하며 기술 경쟁력 확보에 승부수를 띄웠다.LG에너지솔루션은 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2026'에 참가해 황화물계 전고체 배터리 실물 셀과 모듈 목업을 처음 공개했다.회사는 '리튬이온배터리(LIB)의 한계를 넘어서는 높은 에너지 밀도와 빠른 충전'을 핵심 메시지로 내세우며 전고체 배터리를 프리미엄 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 시장에 적극 적용하겠다는 전략을 밝혔다.특히 LG에너지솔루션은 전고체 배터리를 단일 시장에 일괄 적용하기보다 적용 산업별로 기술 방식을 달리하는 전략을 택했다.대량 생산 안정성과 제조 경쟁력이 중요한 전기차 시장에는 기존 흑연 음극을 활용한 ‘흑연계 전고체 배터리’를 중심으로 개발을 진행해 2029년 초기 상용화를 목표로 하고 있다.기존 리튬이온 배터리와 소재·공정 연계성이 높아 양산 안정성을 확보하기 쉽다는 점을 고려한 전략이다.반면 에너지 밀도 요구가 높은 로봇 등 신규 어플리케이션에는 '무음극계 전고체 배터리'를 앞세워 기술 선점에 나선다.무음극계 방식은 음극재 대신 집전체만 사용하는 구조로 이론적으로 부피당 에너지 밀도를 크게 높일 수 있는 차세대 기술이다.LG에너지솔루션은 앞서 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 휴머노이드 로봇 등 차세대 기기에 적합한 솔루션으로 무음극계 전고체 배터리를 제시하며 2030년 적용을 목표로 개발을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 전시에서도 서비스 로봇, 휴머노이드, 산업용 로봇 등에 활용 가능한 전고체 셀을 공개했다.로봇과 UAM 등 신규 어플리케이션은 초기 시장 규모는 제한적이지만 높은 에너지 밀도와 성능을 요구하는 분야로 차세대 배터리 기술을 먼저 적용하기에 적합한 시장으로 평가된다.LG에너지솔루션은 이들 시장에 전고체 배터리를 선제 적용해 기술 완성도를 높이고 향후 전기차 등 대규모 시장으로 확대한다는 전략이다.연구개발 방식에서도 공격적인 변화를 추진하고 있다.이날 김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO)는 '인터배터리 2026 더 배터리 컨퍼런스'에서 배터리 산업의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 전략으로 'AI 에이전트를 활용한 R&D 혁신'을 제시했다.김 CTO는 "배터리 산업은 변화 속도가 매우 빠르고 치열한 경쟁 환경에 놓여 있다"며 "연구개발 경쟁력을 높이기 위해 R&D 전반에 AI 에이전트를 도입 중이며 향후 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.LG에너지솔루션은 지난 30여 년간 축적해 온 연구개발 데이터와 특허 자산을 기반으로 AI 전환(AX)을 가속화해 기술 경쟁력을 강화한다는 계획이다.김 CTO는 "우리만의 기술과 자산을 쌓아가는 것이 ‘축적’이라면 AI와 협력 생태계를 통해 혁신 속도를 높이는 것이 '압축'"이라며 "두 전략이 결합돼야 경쟁력을 확보할 수 있다"고 설명했다.특허 경쟁력도 핵심 무기로 강조했다. 그는 "소재, 셀, 팩, 배터리관리시스템(BMS) 등 배터리 전 영역에서 특허의 양과 질 모두에서 경쟁력을 갖춘 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다"며 "이러한 기반이 LG에너지솔루션을 '오리지널 이노베이터'로 만드는 이유"라고 말했다.LG에너지솔루션은 프리미엄 전기차용 고에너지 밀도 배터리, 가격 경쟁력을 갖춘 중저가 솔루션, 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 등 시장별 맞춤 전략과 함께 소듐이온 배터리, 전고체 배터리 등 차세대 전지 기술 개발을 병행하며 기술 기반 경쟁력 확보에 속도를 낼 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com