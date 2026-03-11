이재용 삼성전자 회장이 2025년 8월 24일 오후 서울 강서구 김포비즈니스항공센터에서 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 미국으로 출국하고 있다. 사진=뉴스1

이재용 삼성전자 회장이 미국 경제매체 포브스가 발표한 전 세계 억만장자 순위에서 한국인 가운데 가장 높은 95위를 기록했다.포브스가 10일(현지 시간) 발표한 '세계 억만장자 순위'에 따르면 이 회장의 자산은 270억 달러(약 40조원)로 집계됐다.한국인 가운데서는 이 회장이 가장 높은 순위였으며, 바이오기업 케어젠의 정용지 대표가 117억 달러로 268위를 기록했다.또 셀트리온 창업자인 서정진 회장이 99억 달러로 346위, 호텔신라의 이부진 사장이 98억 달러로 353위에 이름을 올렸다.정몽구 현대자동차 명예회장은 97억 달러로 359위를 기록했다.한편 이번 조사에서 전 세계 억만장자는 총 3428명으로 집계됐으며, 이들의 자산 총합은 20조1000억 달러로 지난해보다 크게 늘었다.전 세계 1위는 일론 머스크로, 8390억 달러의 자산을 기록하며 2년 연속 1위를 차지했다.도널드 트럼프 미국 대통령의 자산은 27% 늘어난 65억 달러로, 전체 645위였다.체이스 피터슨-위손 포브스 수석 에디터는 "억만장자의 해"라며 "인공지능(AI) 관련 주식 시장의 열기가 자산을 예전에는 상상도 못 한 수준으로 끌어올렸고, 이에 따라 지난 1년간 매일 한 명 이상의 억만장자가 탄생했다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com