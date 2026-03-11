시간·비용 절감하는 카페24 PRO, 쇼핑몰 운영 패러다임 바꾼다

- 무제한 상품 등록부터 자동 상세페이지 제작, 카테고리 분류·진열, 타 마켓 상품 이전까지 한 번에

- 중소 사업자도 고정비 없이 이용 가능

글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24(대표 이재석)'가 상품 관리 업무 부담을 줄일 수 있는 상품 등록 서비스를 통해 온라인 쇼핑몰 운영자의 운영 효율을 높이고 기술 기반의 운영 환경 전환을 가속화하고 있다고 밝혔다.상품 등록은 온라인 쇼핑몰 운영자가 판매할 상품의 이름, 가격, 이미지, 옵션, 상세 설명 등 각종 정보를 시스템에 입력해 소비자에게 상품을 선보이기 위한 판매 페이지를 만드는 과정이다. 소비자가 상품 정보를 확인하고 구매 여부를 결정하는 출발점이 되는 만큼 쇼핑몰 운영의 핵심 단계로 꼽힌다. 특히 다양한 상품을 취급하거나 여러 판매 채널을 동시에 운영하는 경우 동일하거나 유사한 정보를 반복 입력해야 하는 상황이 많아 운영자의 업무 부담이 큰 영역으로 알려져 있다.카페24는 이러한 반복 업무 부담을 줄이기 위해 자사 프리미엄 서비스 '카페24 PRO(프로)'를 통해 상품 등록 서비스를 제공하고 있다. 카페24 PRO 상품 등록 서비스는 ▲무제한 상품 등록 ▲자동 상세 페이지 제작 ▲간편한 상품 카테고리 분류 및 진열 ▲타 마켓 상품 간편 이전 등 상품 관리 전 과정을 하나로 묶은 원스톱 프로세스로, 운영자의 수동 개입을 최소화하고 시스템 중심의 효율적인 운영 환경을 지원한다.또한 별도의 고정 비용 없이 이용할 수 있어 전문 인력을 별도로 두기 어려운 중소 사업자나 초기 창업자도 부담 없이 활용할 수 있다. 이를 통해 쇼핑몰 운영자는 상품 관리 시간을 줄이고 마케팅 및 판매 전략 수립 등 핵심 비즈니스에 보다 집중할 수 있다.실제로 카페24 PRO 상품 등록 서비스는 쇼핑몰 운영 환경에 맞게 다양한 방식으로 활용되고 있다. 특히 상품 등록 업무를 자동화해 운영 효율을 높이고 핵심 업무에 집중하려는 중소 쇼핑몰 운영자들에게 실질적인 도움이 되고 있다는 평가다.주얼리 쇼핑몰 A사는 카페24 PRO 상품 등록 서비스를 활용해 야간 시간대에 상품 등록을 진행하고 있다. 기존에는 주간 업무 시간에 별도의 시간을 할애해 상품 등록 작업을 수행했지만, 현재는 업무 종료 이후 야간 시간대에 등록 작업을 일괄 요청하는 방식으로 운영하고 있다. A사는 이를 통해 주간 업무 시간을 기획과 디자인 등 고부가가치 업무에 집중하도록 재배치했다.빈티지 의류 전문 쇼핑몰 V사는 쇼핑몰에서 판매 중인 모든 상품을 카페24 PRO 상품 등록 서비스로 등록했다. 쇼핑몰 오픈 이후 약 한 달 동안 총 76개의 상품을 별도의 수동 작업 없이 등록했으며, 복잡한 상품 카테고리 분류와 진열, 판매 상태 설정까지 한 번에 처리할 수 있어 상품 등록에 들이던 시간을 고객 관리와 판매 전략 수립에 활용할 수 있었다.액세서리 쇼핑몰 B사는 '상세 페이지 제작' 기능을 활용해 상품 등록 효율을 높였다. B사는 카페24 PRO 상품 등록 서비스를 통해 한 달 동안 총 34개의 상품 상세 페이지를 제작했다. 디자인 전문 인력 없이도 상품 대표 이미지만 제공하면 다양한 디자인 템플릿을 활용해 전문가 수준의 상세 페이지가 자동으로 제작된다. B사 관계자는 "카페24 PRO를 통해 상세 페이지 제작이 훨씬 수월해졌다"며 "이미지를 업로드하면 상품 설명이 자동으로 생성돼 작업 부담이 크게 줄었다"고 말했다.카페24 관계자는 "상품 등록은 쇼핑몰 운영에서 가장 많은 시간이 소요되는 반복 업무 중 하나로, 일부 사업자는 외부 대행 서비스를 활용할 정도로 부담이 큰 영역"이라며 "기존 자동화 솔루션은 비용 부담이나 기술적 진입 장벽이 있는 경우가 많았지만 카페24 PRO 상품 등록 서비스는 별도의 고정 비용 없이 이용할 수 있어 중소 쇼핑몰 운영자들도 부담 없이 활용할 수 있다"고 말했다.이어 "앞으로도 운영자가 반복 업무에 소모하는 시간을 줄이고 상품 기획, 마케팅, 고객 관리 등 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com