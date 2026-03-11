이노션은 글로벌 최고 권위의 마케팅 전문지 '애드 에이지'가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10에 선정됐다. 사진은 글로벌 사업총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장(앞줄 맨 오른쪽) 등 이노션 미국법인 경영진. 사진=이노션

이노션이 미국 광고시장 진출 국내 대행사 가운데 처음으로 글로벌 마케팅 전문지 애드 에이지(Ad Age)가 선정한 ‘2026 A-List’ 톱10에 이름을 올렸다.이노션은 11일 에드 에이지가 발표한 '2026 A-List'에서 크리에이티브 역량과 사업 성장성, 리더십 등 종합 경쟁력을 인정받아 톱10에 선정됐다고 밝혔다.A-List는 미국 시장에서 활동하는 광고 에이전시를 대상으로 크리에이티브 성과, 비즈니스 실적, 업계 영향력 등을 종합 평가해 선정하는 리스트로 글로벌 광고업계에서 권위 있는 지표로 평가된다.이노션은 역대 미국 시장에 진출한 국내 광고회사 가운데 처음이자 현재까지 유일하게 해당 리스트에 포함됐다.미국 광고시장은 글로벌 광고 시장의 약 35%를 차지하는 세계 최대 시장으로 꼽힌다.이노션의 이번 성과는 미국 시장에서 지속적으로 축적해 온 크리에이티브 경쟁력과 사업 확장 성과가 반영된 결과로 분석된다.이노션은 2010년 국내 광고회사 최초로 미국 프로미식축구 결승전 슈퍼볼 광고 제작에 참여하며 현지 시장에서 존재감을 확대해왔다.이노션 글로벌 사업 총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장은 "능력 있는 인재를 채용하고 조직의 팀워크를 강화하며, AI 등 테크& 이노베이션 역량을 갖추려고 꾸준히 노력하고 있다"며 "클라이언트를 확대하고 지속가능한 성장 기반을 마련하는 전반적인 경영활동에 대한 업계로부터의 인정이라는 데 더 큰 의미가 있다"고 강조했다.비즈니스 성과도 이어졌다. 이노션 미국법인의 2025년 매출은 전년 대비 7.7% 증가한 4억6000만 달러를 기록했으며, 본사가 위치한 남부 캘리포니아 지역 광고회사 가운데 매출 기준 2위를 기록했다.김정아 이노션 대표이사는 "이번 성과는 단일 캠페인의 성공을 넘어 크리에이티브와 비즈니스, 조직 경쟁력이 함께 만들어낸 결과"라며 "이노션은 앞으로도 차별화된 아이디어와 통합 마케팅 역량을 바탕으로 고객의 실질적인 비즈니스 성과를 만들어내는 글로벌 파트너로서 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com