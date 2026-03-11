정성호 법무부장관(연합뉴스)

정성호 법무부 장관이 최근 유튜브 방송 등을 통해 불거진 이른바 ‘이재명 대통령 공소 취소 거래설’과 관련 "황당한 음모론"이라고 일축했다.정 장관은 11일 자신의 SNS를 통해 "최근 제기된 황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다"고 밝혔다.이어 "검사들에게 특정 사건 관련 공소 취소나 보완수사권 연관 메시지를 전달한 사실이 없고, 장관 취임 이후 일관되게 검찰의 반성과 본연의 임무에 충실할 것을 당부했으며 검찰개혁은 오직 국민 안전과 인권 보호가 목표일 뿐 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다"고 했다.그러면서 "자신들의 생각과 다르다 해 전 국민이 숙의해야 할 검찰개혁 담론에 음모론이라는 매우 부적절한 주장을 꺼내고, 합리적 토론이 이뤄져야 할 공론장을 분열과 갈등에 빠지게 하는 것은 안타까운 일"이라며 "검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것"이라고 강조했다.앞서 장인수 전 MBC 기자는 지난 10일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 "이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 검찰 측에 ‘내 말이 대통령의 뜻이니 공소를 취소하라’는 메시지를 전달했다"고 주장했다.장씨의 이 같은 발언으로 여권 내부를 비롯해 야권에서도 이 대통령 사건의 공소 취소 논란이 커지고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com