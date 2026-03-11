‘소비자가 뽑은 좋은 광고상’ 대상을 수상한 롯데정밀화학의 '가족이 타고 있어요' 캠페인 영상. 사진=대홍기획

대홍기획이 제34회 소비자가 뽑은 좋은 광고상에서 대상과 한국광고주협회 회장상, 좋은광고상(인쇄) 등 총 3개 부문을 수상했다.소비자가 뽑은 좋은 광고상은 한국광고주협회와 한국소비자단체협의회가 공동 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 광고 시상식이다. 소비자 평가를 중심으로 한 국내 대표 광고상 가운데 하나로 평가된다.대상은 롯데정밀화학의 ‘가족이 타고 있어요’ 캠페인이 수상했다. 이 캠페인은 트럭을 단순한 운송 수단이 아니라 가족의 생계와 삶이 깃든 공간으로 조명한 점이 특징이다.한국광고주협회 회장상은 포스코의 ‘FANTASTEEL POSCOllection(판타스틸 포스콜렉션)’ 캠페인이 수상했다. 글로벌 인기 웹툰 나 혼자만 레벨업과 협업해 포스코의 철강 기술력을 판타지 세계관 속 서사로 풀어낸 것이 특징이다.인쇄 부문 좋은 광고상은 SK의 ‘AI 시대를 여는 KEY’ 캠페인이 차지했다. ‘대한민국의 AI 시대를 여는 열쇠(Key)’라는 메시지를 중심으로 열쇠의 형상을 대한민국 지도 형태로 표현해 시각적 상징성과 메시지 전달력을 동시에 강조했다.대홍기획은 이번 수상을 통해 브랜드 메시지를 창의적으로 전달하고 소비자와 공감대를 형성하는 광고 기획 역량을 다시 한 번 인정받았다는 평가다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com