한화첨단소재 JEC 월드 2026 부스 전경 . 사진=한화첨단소재

한화첨단소재가 프랑스 파리에서 열리는 'JEC 월드 2026'에 참가해 전기차용 경량 복합소재 기술을 선보이며 글로벌 모빌리티 시장 공략에 나섰다.한화첨단소재는 3월 10일부터 12일까지 열리는 이번 전시에서 전기차 경량화와 안전성 향상에 초점을 맞춘 복합소재 부품과 통합 솔루션을 공개했다고 밝혔다.JEC 월드는 전 세계 50여 개국 약 1350개 기업과 4만5000여명이 참가하는 세계 최대 규모의 복합소재 전시회로, 최신 기술과 산업 트렌드를 확인할 수 있는 자리다.회사 측은 이번 전시에서 미래 모빌리티 핵심 과제로 꼽히는 경량화와 안전성을 동시에 구현한 다양한 제품군을 소개한다.대표 전시품인 경량 시트 쿠션 프레임은 복합소재 설계 및 공정 기술을 적용해 기존 금속 소재 대비 무게를 줄이면서도 필요한 강도와 강성을 유지한 것이 특징이다.구조 최적화 설계를 통해 부품 두께와 중량을 줄이면서도 충돌 안전성과 승객 보호 성능을 확보해 차량 연비와 전기차 주행거리 개선에 기여한다는 설명이다.이와 함께 전기차 전용 프렁크와 전기 트럭용 복합소재 베드 등 실제 양산 차량에 적용 중인 부품도 전시한다.복합소재의 성형 자유도와 내충격성, 내식성을 활용해 적재 공간 활용성과 디자인 자유도를 높이는 동시에 차체 경량화와 내구성 향상을 지원하는 제품들이다.전기차 배터리 보호를 위한 차세대 구조도 공개했다. 배터리 하부 구조와 상부 케이스는 일체형 설계를 적용해 부품 수를 줄이고 약 20% 경량화를 구현한 것이 특징이다.또한 배터리 화재 발생 시 열폭주 확산을 지연시키는 소재 기술과 전자파 차폐 기능을 적용해 안전성을 높였다.이 밖에도 헤드라이너, 언더커버, 유니머티리얼 러기지 보드 등 차량 내외장에 적용 가능한 다양한 복합소재 부품을 함께 선보이며 글로벌 완성차 업체들과 협력 확대를 모색한다.한화첨단소재 관계자는 "전기차 경량화와 안전성을 높일 수 있는 복합소재 기술을 기반으로 글로벌 완성차 업체들과 협력 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com