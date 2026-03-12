누구나홀딱반한닭, 2026 KBO 한화이글스와 스폰서십 체결

외식 프랜차이즈 브랜드 누구나홀딱반한닭이 2년 연속 프로야구단 한화이글스와 공식 스폰서십 계약을 체결했다.이번 스폰서십에 따라 누구나홀딱반한닭 브랜드 광고는 대전시 중구 한화생명볼파크 외야 펜스 하단 좌측에 설치된다. 광고는 3월 12일 시범경기를 시작으로 정규 시즌과 포스트시즌까지 이어지는 2026 KBO 리그 기간 동안 중계 방송과 현장 관람을 통해 노출될 예정이다.이번 협업은 국내 프로야구 팬들과의 접점을 확대하기 위한 스포츠 마케팅의 일환으로 진행됐다. 치킨과 맥주를 먹으며 경기를 응원하는 문화가 자리잡은 만큼 경기장 직관뿐 아니라 생중계 시청 환경에서도 브랜드를 자연스럽게 접할 수 있도록 해 브랜드 경쟁력을 확대한다는 설명이다.한편 한화이글스는 정규시즌 2위로 시즌을 마무리하며 한국시리즈에 19년 만에 진출하는 새로운 역사를 썼다. 지난 시즌 동안 이어진 팬들의 응원과 기대는 2026 KBO 리그 시즌을 향한 관심으로 이어지고 있다.누구나홀딱반한닭 관계자는 "2026 시즌 한화이글스와 팬들의 뜨거운 현장 속에서 팬들과 함께할 수 있는 계기가 되길 기대한다"며 "2026 KBO 리그 시즌 동안 한화이글스와 의미 있는 협력을 이어가겠다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com