"입안이 바짝바짝" 구강건조증, 단순 노화 아닌 '몸의 경고' [김현종의 백세건치]

최근 진료실에서 환자들에게 가장 자주 듣는 호소 중 하나는 바로 “입안이 자꾸 마른다”는 증상이다. 대개의 사람들은 이를 일시적인 현상으로 치부하고 넘기기 쉽지만 치의학적 관점에서 이러한 증상의 반복은 구강건조증(Xerostomia)을 의심해야 하는 중요한 신호다. 특히 고령화사회로 빠르게 진입하면서 중장년층과 노년층 환자들 사이에서 관련 증상을 호소하는 비중은 매년 눈에 띄게 증가하는 추세다.일반적으로 성인의 침샘에서는 하루 약 1~1.5L의 타액이 분비된다. 침은 단순히 입안을 적시는 액체가 아니라 음식물을 부드럽게 해 저작과 연하(삼킴)를 돕고 세균 증식을 억제하며 치아 표면을 보호하는 핵심적인 역할을 수행한다. 즉 침은 우리 구강 건강을 지탱하는 가장 원초적이자 강력한 ‘천연 방어 시스템’이라고 할 수 있다.따라서 침 분비가 원활하지 못하면 단순히 입안이 마르는 불편함을 넘어 삶의 질을 떨어뜨리는 다양한 질환으로 이어진다. 음식물을 삼키기 어렵거나 입안이 끈적거리는 불쾌감이 지속될 수 있으며 심한 경우 혀가 따갑거나 화끈거리는 통증을 동반하기도 한다. 더욱 심각한 문제는 자정 작용의 부재다. 침이 치아 표면을 충분히 씻어내지 못하면 충치나 잇몸 질환이 급격히 진행되며 이는 곧 타인에게 불쾌감을 주는 심한 구취의 원인이 되기도 한다.구강건조증의 원인은 생각보다 다각적이다. 가장 대표적인 요인은 약물 복용이다. 혈압약, 항우울제, 항히스타민제, 수면제 등 우리가 흔히 접하는 500여 종의 약물이 침샘 기능을 저하시킨다. 특히 여러 질환을 동시에 앓아 다종의 약물을 복용하는 고령층일수록 그 위험도는 더욱 높아진다. 이 외에도 당뇨병이나 쇼그렌증후군 같은 전신 질환, 혹은 암 치료를 위한 방사선 조사 등이 직접적인 원인이 되며 스트레스, 흡연, 과도한 카페인 섭취 등 불규칙한 생활 습관 역시 침 분비 감소의 주된 요인으로 지목된다.치과에서는 환자의 주관적 증상과 구강 점막의 건조 상태를 종합적으로 확인하여 진단을 내린다. 필요한 경우 타액 분비량을 정밀하게 측정하는 검사를 시행해 실제 침의 양을 객관적으로 평가하며 침의 점도와 충치 발생 양상 등을 면밀히 살펴 근본적인 원인을 파악하게 된다.만약 음식을 섭취할 때 물 없이는 삼키기 힘들거나 야간에 입마름으로 인해 잠에서 깨는 일이 잦아진다면 이는 단순한 불편을 넘어 전문가의 정밀한 진단이 필요한 시점임을 인지해야 한다. 특히 혀가 갈라지거나 입안이 늘 끈적하게 느껴지는 증상은 구강 내 방어 기제가 무너지고 있다는 신호이기에 지체 없는 상담이 필수적이다. 증상 완화를 위해서는 일상에서 충분한 수분을 섭취하는 기본 원칙을 고수하되 이뇨 작용을 촉진해 구강 건조를 심화시키는 카페인과 알코올 섭취는 과감히 줄이는 결단이 필요하다. 아울러 무설탕 껌이나 자일리톨 캔디를 활용해 침샘을 물리적으로 자극하고 실내 습도를 적절히 관리하는 생활 습관의 변화도 병행되어야 한다. 다만 이러한 자가 관리만으로 호전되지 않는 심각한 상황이라면 치과 전문의의 처방을 통해 필로카핀(Pilocarpine) 제제를 복용하거나 인공 타액 제제를 도입하는 등 보다 적극적이고 체계적인 의학적 처치를 고려해야 한다.입안이 마른다는 것은 단순히 ‘목이 타는 느낌’을 넘어 우리 몸이 보내는 소중한 건강 적신호일 수 있다. 반복되는 구강 건조 증상을 가볍게 넘기기보다는 치과를 찾아 정확한 원인을 확인하고 적절한 관리를 시작하는 것이 백세 시대 전신 건강의 관문인 구강 건강을 지키는 가장 확실한 첫걸음이다.김현종 서울탑치과병원 원장