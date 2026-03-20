사상 첫 여성 리더 배출

1972년생 이지은 대표, 패션 전문가로 통해



W컨셉 입사 1년 만에 성과 인정받아 대표로

콘텐츠 중심 마케팅 전환하고 브랜드 경쟁력 강화

그래픽=송영 디자이너

◆ 대표 바꾼 W컨셉, 패션 전문가 전면에

◆ 올해 계획, 브랜드 발굴과 카테고리 전문성 강화

◆ 멤버십 고치고, 콘텐츠 채우고

신세계그룹 패션 플랫폼 W컨셉이 약 3년 만에 대표이사를 교체했다. 신임 대표는 LF 출신의 패션 전문가다. 2021년 신세계그룹 인수 이후 외부 출신(신세계 계열사 제외) 대표가 선임된 것은 이번이 처음이다. 회사는 사상 첫 여성 리더를 통해 사업 경쟁력을 키우고 포트폴리오 재정비에 나선다.W컨셉이 3월 6일 이지은 상품2담당 상무를 신임 대표이사로 선임했다. 1972년생 이지은 대표는 중앙대 의류학과를 졸업하고 삼성물산 등을 거쳐 2004년 미도 디자인실장으로 경력을 시작했다.LF(2008년), 코오롱FnC(2021년) 등을 거쳐 2025년 W컨셉 상품2담당으로 자리를 옮겼다. W컨셉에서 △액티브 스포츠웨어(애슬레저) △PB(프론트로우) △기업형 브랜드 △수입 브랜드 등을 총괄하는 업무를 해왔고 성과를 인정받아 입사 1년 만에 대표이사에 올랐다.이번 비정기 인사는 급변하는 패션 시장에 대응하기 위한 조치다. 이 대표의 전문성을 살려 상품기획(MD)부터 판매로 이어지는 시스템을 재정비하고 콘텐츠 중심의 마케팅에 나설 것으로 관측된다.또 W컨셉은 이번 결정을 통해 본원적 경쟁력을 더 강화한다. 전임 대표는 G마켓 출신으로 이커머스 전문가였다면 이지은 대표는 20년 이상 패션업계에만 몸담은 패션 전문가다. W컨셉은 이 대표의 폭넓은 네트워크를 활용해 플랫폼 전문성을 강화하고 빠르게 바뀌는 트렌드에 적극 대응할 계획이다. 29CM 등 경쟁사와 차별화할 수 있는 브랜드 포트폴리오를 구축하는 데도 속도를 높인다.W컨셉의 시급한 문제는 외형 확장과 수익성 개선이다. 우선 외형 확장은 거래액(일정 기간 판매된 상품의 총 주문 금액) 기준으로 늘고 있다.2021년 인수 당시 거래액은 3300억원에 불과했지만 이듬해 4581억원으로 뛰었다. 2023년에는 처음으로 5000억원을 넘긴 5148억원을 찍었고 지난해에는 전년 대비 13% 증가한 6500억원의 거래액을 기록했다. W컨셉 거래액이 6000억원을 넘긴 건 이번이 처음이다.해마다 증가 추세지만 경쟁사인 29CM에 비교하면 속도가 더디다. 29CM는 지난해 연간 거래액 1조원을 돌파, 1조3000억원을 달성했다.수익성은 악화했다. 업계에 따르면 지난해 W컨셉 영업이익은 적자로 전환했다. 인지도 강화를 위해 성수동 팝업스토어를 여는 등 마케팅 투자를 확대한 영향이다.W컨셉은 브랜드 경쟁력을 강화해 돌파구를 찾겠다는 전략이다. 패션에서는 신규 브랜드 발굴·육성을 강화해 고유 경쟁력을 강화한다. 앞서 망고매니플리즈, 씨타, 로제프란츠, 하우투러브미 등 브랜드를 발굴했다.이들 브랜드를 육성하고 테크 기반의 개인화, 사이즈 추천 등 서비스를 고도화하면서 고객의 쇼핑 편의성을 높이고 있다. 뷰티·라이프 카테고리는 사업 영역을 확대해 성장 속도를 높일 계획이다. 최근 신세계까사 ‘자주’를 입점시킨 것도 라이프 카테고리 경쟁력 강화를 위한 취지다.또 스포츠 마케팅에 힘을 쓸 계획이다. W컨셉은 제6회 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 앞두고 국가대표팀 공식 유니폼을 판매하기도 했다. 실제 지난해 W컨셉의 스포츠웨어 관련 카테고리 매출은 전년 대비 40% 증가했다.W컨셉 관계자는 “여성 스포츠 팬이 증가하며 관련 상품 수요가 늘고 축구, 야구, 농구 등 유니폼을 일상복과 매치하는 ‘블록코어’ 트렌드가 확산하면서 스포츠와 패션의 경계가 허물어졌다”고 설명했다. 회사는 프로 스포츠 시장의 핵심 소비층으로 부상한 2030 여성 고객을 겨냥해 스포츠 마케팅을 본격화할 계획이다.W컨셉은 올 들어 플랫폼 체질을 개선하기 위해 노력하고 있다. 멤버십을 정비하고 콘텐츠 경쟁력을 강화한 게 대표적인 사례다.지난 1월 멤버십 개편을 단행했다. 등급을 기존 6개에서 4개(W 시그니처, VIP, 베스트, 프렌드)로 줄인 게 골자다. 고객 입장에서는 승급 문턱이 낮아져 조금만 구매해도 높은 등급을 유지할 수 있고 혜택을 더 받을 수 있다는 장점이 있다.개편 과정에서 세탁, 자기개발, 건강식단, AI 서비스 등 4개 카테고리 대표 브랜드와 협업했다. 베스트 등급 이상 고객은 △런드리고(세탁) △폴인(자기개발) △디자인밀(식단)에서 제공하는 전용 서비스와 할인 혜택을 받을 수 있고 W시그니처 등급 고객에게는 △스노우(AI 사진) 혜택이 추가로 제공된다.그 결과 1~2월 최상위 등급 ‘W 시그니처’와 ‘VIP’ 등급의 고객 수가 전년 동기 대비 18% 증가했다. 같은 기간 우수 고객의 구매 금액과 앱 방문 빈도도 각각 20%, 22% 늘어났다.여기에 콘텐츠 품질도 높이고 있다. 최근 회사는 패션 트렌드를 소개하는 신규 큐레이션 콘텐츠 ‘에디터스 초이스’를 선보였다. 고객 취향 세분화로 유행 주기가 짧아지자 패션 시장 흐름을 고객에게 빠르게 전달하기 위해 이같은 결정을 내렸다.단독 론칭 브랜드도 늘린다. 국내 핸드백 시장의 ‘미다스의 손’으로 불리는 석정혜 디자이너의 신규 브랜드 ‘이랩(EEREP)’을 확보한 것도 성과다. W컨셉은 확고한 미적 기준을 가진 플랫폼 핵심 고객층의 안목이 이랩의 브랜드 정체성과 부합한다는 점에 주목해 단독 론칭을 추진했다.동시에 백화점 등 전통 유통 채널을 기반으로 성장해 온 제도권 브랜드도 확보하고 있다. W컨셉은 제도권 브랜드가 보유한 고유의 헤리티지는 유지하되 2030세대의 취향에 맞춘 비주얼 컨설팅과 마케팅을 지원하며 ‘타깃 다변화’에 집중해왔다. W컨셉 관계자는 “기존에 하지 않았던 다양한 시도를 통해 고객과의 접점을 확대하고 집객 효과를 극대화하려고 노력하고 있다”고 설명했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com