도널드 트럼프 대통령(연합뉴스)美 "한중일등 16개 경제주체에 무역법 301조 조사 개시"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지