이재용 삼성전자 회장. 사진=연합뉴스

리사 수 AMD CEO. 사진=연합뉴스

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 한국을 찾아 삼성전자와 네이버 등과 협력을 논의할 것으로 전해진다. AMD는 글로벌 AI 가속기 시장 점유율 2위 기업이다. 엔비디아를 바짝 추격 중이다.11일 업계에 따르면 수 CEO가 오는 18일 한국을 방문할 것으로 알려졌다. 지난 2014년 취임한 수 CEO가 한국을 찾는 것은 이번이 처음이다.수 CEO는 방한 기간 최수연 네이버 대표와 면담할 예정인 것으로 확인됐다.이재용 삼성전자 회장과도 회동할 가능성이 큰 것으로 전해진다.AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아 추격을 위한 발판을 마련했다.수 CEO는 이 회장과 회동해 AI 가속기 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 것으로 예상된다.지난달 삼성전자는 6세대 HBM 제품인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하한 바 있다.삼성전자는 엔비디아에 HBM4를 공급하는 것은 물론, AMD에도 이전 세대부터 HBM을 공급 중이다.AMD가 신형 AI 가속기에 HBM4를 탑재할 경우, 오랜 기간 파트너십을 이어온 삼성전자를 채택할 가능성이 크다.또 수 CEO는 최 대표와 AI 데이터센터용 반도체 공급 협력과 소버린 AI 구축 사업 등에 대해 논의할 것으로 전망된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com