뉴발란스 뉴히어로 外 [이주의 책]

뉴발란스 뉴히어로

조한송 지음│브레인스토어│1만8000원

우리 대부분은 그간 뉴발란스를 몇 가지 피상적인 특징으로만 인지했다. 아마도 회색 운동화, 알파벳 'N'이 새겨진 신발, 애플의 스티브 잡스가 프레젠테이션 때 즐겨 신었던 신발 정도일 것이다. 하지만 뉴발란스는 무려 120년에 달하는 역사를 지닌, 세계에서도 첫 손가락에 꼽힐 정도로 긴 생명력을 이어온 스포츠 패션 브랜드다.‘뉴발란스 뉴히어로’의 전반부에서는 뉴발란스라는 브랜드의 탄생에서부터 과거 러닝화 등 운동화 중심의 성공적 사업 전개 역사를 조명하고 오늘날 육상 등 스포츠 시장을 넘어 다각화된 스펙트럼으로 최고의 스포츠 패션 브랜드로 자리 잡은 뉴발란스의 현재를 이야기한다. 후반부에서는 긴 역사에도 불구하고 한국 시장에서는 후발주자였던 뉴발란스가 기존에 공고히 구축되어 있던 스포츠 패션 시장에서 새로운 강자로 급부상한 배경과 원인을 분석한다.책을 집필한 조한송 저자는 경제 전문 일간지에서 10년 넘게 취재 기자로 활동했고 최근 3년간 산업부에서 패션 및 뷰티 산업의 최전선을 취재했다. 그 기간 동안 수많은 기업, 브랜드를 접하며 한국의 패션 비즈니스가 국내는 물론 아시아와 세계로 확장해나가는 변화를 목격했고 이랜드와 뉴발란스의 특별한 동반성장 스토리에도 큰 관심을 갖게 됐다.100년이 넘는 역사를 가진 뉴발란스라는 브랜드가 어떻게 성장·발전해왔는가, 그리고 한국 시장에서는 후발주자였음에도 기존 브랜드들의 아성을 위협하고 끝내 넘어선 배경은 무엇인지 이 책을 통해 뉴발란스 고유의 가치와 진면목을 독자들에게 전한다.전략보다 ‘지금, 여기’였다조정열 지음│세이코리아│2만3000원‘전략보다 지금, 여기였다’는 화려한 스펙을 바탕으로 꽃길만 걸어온 엘리트의 근사한 성공담이 아니다. 성장, 도전, 문제 해결, 사람, 리더십, 회고를 키워드로 여섯 개의 장에 걸쳐 저자가 풀어놓는 이야기는 이론이 아닌 경험으로, 머리가 아닌 몸으로 부딪치며 깨달은 날것의 경영 수업이자 치열한 생존기이다. 이 책은 오늘을 치열하게 살아내는 우리 모두에게 강력한 실행의 동력, 판을 뒤집을 단단한 실무적 근육을 키울 수 있는 방법을 속 시원하게 알려줄 것이다.역사는 사라지지 않는다배기성 지음│월요일의꿈│2만3000원저자는 역사적 선택의 순간마다 반복된 타협과 침묵이 오늘의 문제를 만들었다고 말한다. 과거사를 둘러싼 갈등은 단순한 외교 문제가 아니라 역사 정의의 문제이며 친일 청산의 실패와 제국주의의 잔재가 여전히 현재형의 질문으로 남아 있음을 강조한다. 이 책은 독자에게 묻는다. “역사는 끝났는가, 아니면 아직도 계속되고 있는가?”코스피 5000 주식의 시대강대원 등 지음│페이지2북스│2만2000원코스피 5000 시대가 가진 의미는 자본주의의 가장 상징적인 발명품인 주식시장이 마침내 한국에서도 원래의 기능을 수행할 수 있다는 희망을 주기 때문이다. 주식시장의 활황이 더 많은 사람들로 하여금 혁신에 대한 열정에 매진하게 하고 사회 전반에 비전과 건강한 영감을 줄 수 있기 때문이다. 무능한 경영과 그로 인해 가치가 떨어지는 기업들은 자연스럽게 퇴출되고 진취적인 경영으로 미래를 여는 기업들에 자본이 몰려 진보를 가속화해야 하기 때문이다.미국은 왜 전쟁을 멈추지 못하는가윌리엄 D 하텅 지음│백우진 역│부키│2만5000원저자는 트럼프가 청산하겠다고 호언장담한 미국 군산복합체가 실제로는 통제 불능 상태에 빠져 있으며 앞으로 더 큰 영향력과 정치 권력을 누리기 위해 폭주하고 있음을 보여준다. 저자들은 방대한 연구와 심층 탐사를 바탕으로 이 ‘1조 달러 전쟁 기계’의 실체를 낱낱이 해부함으로써 왜 미국이 끝없는 전쟁에서 헤어나지 못하는지 충격적인 진실을 파헤친다. 미국의 진정한 의도와 행보를 파악하고 올바른 방향으로 우리의 국방과 안보 전략을 세우는 일에서 중요한 나침반이 되어줄 것이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com