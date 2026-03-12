이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 60%대를 유지했다.12일 여론조사 기관 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 9~10일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1036명을 대상 실시한 여론조사 결과 이 대통령의 국정 운영에 대해 전체 응답자의 60.9%는 긍정 평가를 내렸다. 부정 평가는 33.3%, ‘잘 모르겠다’는 응답은 5.8%였다.2주 전과 비교해 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 63.3%에서 60.9%로 2.4%포인트 줄었다. 부정 평가는 31.3%에서 33.3%로 2.0%포인트 올랐다.연령별로 보면 모든 세대에서 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가 응답이 높게 나온 가운데, 특히 2주 전에 이어 이번주에도 20·30대 지지율이 50%를 넘었다. 20대 긍정 55.6%·부정 40.6%, 30대 긍정 51.4%·부정 42.7%, 40대 긍정 68.2%·부정 29.0%, 50대 긍정 72.7%·부정 21.9%, 60대 긍정 61.8%·부정 33.4%, 70세 이상 긍정 51.6%·부정 35.9%로 집계됐다.한편 이번 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트다. 응답률은 2.6%다. 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com