사진1. (좌) 김정태 구리세무서장, (우) ㈜바크로 김종호 대표

사진2. 제60회 납세자의 날 기념식 모범납세 수상 기업 단체 사진

더마 코스메틱 브랜드 '레노덤(Renoderm)'을 운영하는 ㈜바크로가 제60회 납세자의 날을 맞아 '모범납세 기업'으로 선정됐다.더마 코스메틱 전문 기업인 ㈜바크로는 성실한 납세 의무 이행을 통해 국가 및 지방 재정 확충에 기여한 공로를 인정받아 이번 모범납세 기업에 이름을 올렸다. 납세자의 날은 국세청 설립일을 기념해 매년 개최되는 행사로, 건전한 납세 문화를 조성하고 성실한 납세 의무를 이행한 기업과 개인에게 모범납세자상을 수여하고 있다.㈜바크로는 더마 코스메틱 브랜드 '레노덤'을 중심으로 피부 과학 기반 제품을 선보이고 있는 기업이다. 피부 과학을 기반으로 한 연구개발과 제품 경쟁력을 바탕으로 더마 코스메틱 시장에서 안정적인 브랜드 입지를 구축해 왔다.특히 레노덤은 피부 장벽 케어와 더마 솔루션을 기반으로 한 제품 라인업을 통해 더마 코스메틱 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있으며, 소비자 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있다는 평가를 받고 있다.이번 모범납세 기업 선정은 기업 성장뿐 아니라 투명한 경영과 성실한 납세를 기반으로 한 책임 있는 기업 활동이 함께 인정받았다는 점에서 의미가 크다. ㈜바크로는 '아름다운 동행'이라는 경영 철학 아래 올바른 기업 문화를 구축하고 지역 사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.㈜바크로 김종호 대표는 "지난 29년 동안 고객과 함께 성장하며 정도경영을 실천해 온 노력이 이번 모범납세 기업 선정으로 이어져 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 투명하고 성실한 납세를 통해 국가 경제에 기여하고, 더마 코스메틱 브랜드 '레노덤'을 통해 K-뷰티 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.한편 ㈜바크로는 더마 코스메틱 브랜드 '레노덤'을 운영하는 피부 과학 기반 화장품 전문 기업으로, 지속적인 연구개발과 제품 경쟁력 강화를 이어가고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com