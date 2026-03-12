"봄바람 탄 러닝, 젝시믹스 올해도 쾌속 질주한다." 젝시믹스, 디자인·기능성 업그레이드한 ‘26SS RX 러닝라인’ 출시

- 매쉬 등 통기성 극대화, 높은 텐션감과 내구성으로 최적의 퍼포먼스 지원

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 디자인과 기능성을 한층 높인 ‘26SS(봄·여름) RX 러닝라인’을 출시했다고 12일 밝혔다.이번 시즌 라인업은 계절성을 고려해 매쉬와 에어도트 원단 등을 사용, 통기성을 극대화한 것이 특징이다.또한 텐션감과 내구성을 높인 고탄성 소재를 적극 활용해 역동적인 러닝 동작에 최적화된 퍼포먼스를 지원한다.주력 제품 중 하나인 ‘RX 맨즈 그라데이션 에어핏 바람막이’는 감각적인 그라데이션 색감이 돋보이는 제품이다. 후드 부분을 접밴드로 마감해 방풍 효과를 높였으며, 늘어짐 없는 깔끔한 아웃핏으로 스포티한 무드를 연출한다. 특히 밑단과 소맷단에 신축성 좋은 밴드를 내장해 활동 시 흘러내림 없는 안정적인 착용감을 제공하며, 리플렉티브 로고를 더해 야간 러닝 시 안전성까지 확보했다.여성 제품 중 ‘RX 블랙라벨 시그니처 360N 리플렉티브 브라탑’은 리플렉티브 스트랩 레터링으로 유니크한 스타일을 완성했다. 신축성이 뛰어난 넓은 밴드가 내장되어 과감한 동작 시에도 들뜸 없이 몸을 잡아주며, 스트랩 전체에 탄탄한 자카드 밴드를 적용해 조임 없이 편안하고 안정적인 지지력을 선사한다.그동안 젝시믹스는 고객들의 니즈에 부합하는 트렌디한 디자인과 우수한 기능성을 겸비한 제품을 지속적으로 선보이고 있다.지난해에는 한국소비자원의 ‘러닝 재킷 품질비교’에서 ‘RX 에어라이트 자켓’이 체온유지성, 공기투과도 등 대다수 항목에서 최고 등급을 획득했다.지난해 FW상품인 ‘RX 맨즈 그리드 플리스 후디’의 경우는 12월 품절 사태를 빚는 등 폭발적인 인기를 끌었으며, 올해 초 브랜드 모델 덱스(DEX)의 캠페인 광고 공개 이후 착용 제품으로 다시 한번 높은 판매고를 기록하는 등 러닝 브랜드로의 파워를 입증하고 있다.젝시믹스 관계자는 “지난해 러닝웨어 매출이 전년대비 117%증가한 196억원을 기록하는 등 RX의 인기가 급상승하고 있다.”며, “다양한 제품군으로 시장에서의 입지를 계속 넓혀 나갈 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.한편, 젝시믹스는 이번 컬렉션 출시와 함께 브랜드 모델 덱스가 참여한 화보를 공개한다. 화보 속 덱스는 운동에 몰입하는 역동적인 에너지를 발산하며, 최상의 퍼포먼스를 돕는 'RX 러닝' 라인의 기능성과 스타일을 감각적으로 표현했다. 해당 화보는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.허미정 기자 hmj07@hankyung.com