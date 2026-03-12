국평 선호 현상 증가… 시장 불확실성 속 5대 광역시 84㎡ 선호 뚜렷

실제 한국 부동산원의 규모별 아파트 매매거래 현황을 분석한 결과, 지난해 1월부터 12월까지 5대 광역시의 전용 61~85㎥ 구간 거래량은 총 6만 2,172건으로 집계됐다.
이는 같은 기간 전용 41~60㎡ 소형 평형 거래량인 3만 4,075건과 비교해 2.8만 건 이상 압도적으로 높은 수치다. 지역별로는 ▲부산 1만 8,804건 ▲대구 1만 5,327건 ▲울산 9,875건 ▲광주 9,395건 ▲대전 8,771건 순으로 나타나, 모든 광역시에서 중형 평형에 대한 선호도가 뚜렷했다.
특히 청약시장에서도 지방광역시에서의 중형 평형대의 인기가 두드러진 것으로 나타났다. 부동산R114자료에 따르면, 지난해 5개 광역시의 전용 60~85㎡이하의 평균 청약경쟁률은 4.16대 1로 소형(60㎡이하) 2.53대 1, 대형(85㎡초과) 2.11대 1보다 높은 경쟁률을 보였다. 수도권 및 기타 지방 지역 모두 소형 타입이 중형보다 경쟁률이 높았다는 점에서 이례적인 결과라는 평이다.
업계에서는 지방 광역시의 경우 수도권 대비 투자 수요 비중이 낮고 지역 기반의 실거주 청약이 많다는 점에서, 1~2인 가구 중심의 소형보다는 신혼부부와 3~4인 가족이 선호하는 전용 60~85㎡ 구간에 수요가 집중된 것으로 분석하고 있다.
업계 관계자는 "실수요자 중심으로 시장이 재편되면서 3~4인 가구에 최적화된 중형 평형 선호가 더욱 강화됐다"며 "최근 공급되는 국평 단지들이 드레스룸, 팬트리 등 특화 설계를 통해 공간 활용도를 극대화한 점도 주효했다"고 분석했다.
이러한 가운데, 대전에서 전 가구가 국민평형으로 불리는 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성되는 '해링턴 플레이스 오룡역'이 3월 분양을 앞두고 있어 주목된다.
단지는 대전광역시 중구 용두동에 위치하며, 지하 5층~지상 26층, 총 427가구 규모로 조성된다. 세대 남향 위주의 동배치로 조망권 및 넓은 동간거리를 확보하였으며 전체 1층 필로티 설계를 도입하여 뛰어난 상품성을 자랑한다.
타입별 가구수는 △84㎡A 147가구, △84㎡B 150가구, △84㎡B1 14가구, △84㎡C 76가구, △84㎡D 14가구, △84㎡E 14가구, △84㎡F 12가구로 구성된다.
이 단지는 국민평형의 희소성은 물론, 각종 특화설계로 높은 상품완성도를 갖추고 있다. 내부 설계로는 타입별로 펜트리, 드레스룸, 파우더룸, 알파룸 등을 제공해 공간 활용도를 높였다.
또 가구 당 주차대수를 1.37대(아파트 587대)로 확보해 입주민들은 주차 부담을 덜고 쾌적한 주차가 가능할 전망이다. 무엇보다도 대전에서 아파트로는 최초로 다양한 에너지 절감 기술을 적용한 제로에너지건축물 예비인증을 획득해 관리비 절감효과도 기대할 수 있다.
이 밖에도 피트니스 센터, 골프연습장, 스터디카페, 맘카페, 게스트하우스 등 가구 수 대비 다양한 커뮤니티 시설들을 마련해 입주민들은 고품격 주거여건을 누릴 수 있다.
탁월한 입지여건도 갖추고 있다. 단지는 대전 지하철 1호선 오룡역 초역세권에 위치해 교통 편의성을 높고, 서대전역도 인근에 위치해 광역 이동이 수월하다. 또한 계룡로·계백로·동서대로 등 주요 간선도로망이 가까워 대중교통은 물론 차량 이동도 편리하다.
교육환경도 우수하다. 약 300m 이내에 목동초가 위치하고 대성중·고가 바로 인접해 초·중·고 12년 학세권을 누릴 수 있다. 충남여중·고 등도 가까워 통학 환경이 탄탄하다는 평가다. 또한 지하철 이용 시 둔산 학원가까지 약 5분 내 이동이 가능해 학원가 접근성도 확보했다. 여기에 어학·교육 전문기업인 YBM과 업무협약(MOU)을 체결해 입주민 대상 교육 특화 프로그램 도입을 추진할 예정으로, 우수한 학군과 교육 프리미엄을 갖출 것으로 기대된다.
이 밖에도 차량 5분 이내 거리에 코스트코 대전점이 위치해 있으며, CGV·메가박스 등 문화시설과 충남대병원·성모병원 등 의료시설도 가깝다. 하나로마트와 유등천 등도 인접해 쇼핑·문화·여가를 두루 아우르는 생활권을 형성하고 있다.
한편, 해링턴플레이스 오룡역의 견본주택은 대전광역시 유성구 봉명동 일원에 마련될 예정이다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
