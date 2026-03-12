국평 선호 현상 증가… 시장 불확실성 속 5대 광역시 84㎡ 선호 뚜렷

올해 5대 광역시 아파트 시장에서 '국민평형(국평)'의 선호가 뚜렷하게 나타나고 있다. 시장 불확실성이 이어지는 가운데서도 실거주 편의성과 환금성을 두루 갖춘 중형 평형대에 수요가 몰리며 84㎡가 여전히 주택을 선택하는 중심축으로 자리하고 있다는 평가다.실제 한국 부동산원의 규모별 아파트 매매거래 현황을 분석한 결과, 지난해 1월부터 12월까지 5대 광역시의 전용 61~85㎥ 구간 거래량은 총 6만 2,172건으로 집계됐다.이는 같은 기간 전용 41~60㎡ 소형 평형 거래량인 3만 4,075건과 비교해 2.8만 건 이상 압도적으로 높은 수치다. 지역별로는 ▲부산 1만 8,804건 ▲대구 1만 5,327건 ▲울산 9,875건 ▲광주 9,395건 ▲대전 8,771건 순으로 나타나, 모든 광역시에서 중형 평형에 대한 선호도가 뚜렷했다.특히 청약시장에서도 지방광역시에서의 중형 평형대의 인기가 두드러진 것으로 나타났다. 부동산R114자료에 따르면, 지난해 5개 광역시의 전용 60~85㎡이하의 평균 청약경쟁률은 4.16대 1로 소형(60㎡이하) 2.53대 1, 대형(85㎡초과) 2.11대 1보다 높은 경쟁률을 보였다. 수도권 및 기타 지방 지역 모두 소형 타입이 중형보다 경쟁률이 높았다는 점에서 이례적인 결과라는 평이다.업계에서는 지방 광역시의 경우 수도권 대비 투자 수요 비중이 낮고 지역 기반의 실거주 청약이 많다는 점에서, 1~2인 가구 중심의 소형보다는 신혼부부와 3~4인 가족이 선호하는 전용 60~85㎡ 구간에 수요가 집중된 것으로 분석하고 있다.업계 관계자는 "실수요자 중심으로 시장이 재편되면서 3~4인 가구에 최적화된 중형 평형 선호가 더욱 강화됐다"며 "최근 공급되는 국평 단지들이 드레스룸, 팬트리 등 특화 설계를 통해 공간 활용도를 극대화한 점도 주효했다"고 분석했다.이러한 가운데, 대전에서 전 가구가 국민평형으로 불리는 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성되는 '해링턴 플레이스 오룡역'이 3월 분양을 앞두고 있어 주목된다.단지는 대전광역시 중구 용두동에 위치하며, 지하 5층~지상 26층, 총 427가구 규모로 조성된다. 세대 남향 위주의 동배치로 조망권 및 넓은 동간거리를 확보하였으며 전체 1층 필로티 설계를 도입하여 뛰어난 상품성을 자랑한다.타입별 가구수는 △84㎡A 147가구, △84㎡B 150가구, △84㎡B1 14가구, △84㎡C 76가구, △84㎡D 14가구, △84㎡E 14가구, △84㎡F 12가구로 구성된다.이 단지는 국민평형의 희소성은 물론, 각종 특화설계로 높은 상품완성도를 갖추고 있다. 내부 설계로는 타입별로 펜트리, 드레스룸, 파우더룸, 알파룸 등을 제공해 공간 활용도를 높였다.또 가구 당 주차대수를 1.37대(아파트 587대)로 확보해 입주민들은 주차 부담을 덜고 쾌적한 주차가 가능할 전망이다. 무엇보다도 대전에서 아파트로는 최초로 다양한 에너지 절감 기술을 적용한 제로에너지건축물 예비인증을 획득해 관리비 절감효과도 기대할 수 있다.이 밖에도 피트니스 센터, 골프연습장, 스터디카페, 맘카페, 게스트하우스 등 가구 수 대비 다양한 커뮤니티 시설들을 마련해 입주민들은 고품격 주거여건을 누릴 수 있다.탁월한 입지여건도 갖추고 있다. 단지는 대전 지하철 1호선 오룡역 초역세권에 위치해 교통 편의성을 높고, 서대전역도 인근에 위치해 광역 이동이 수월하다. 또한 계룡로·계백로·동서대로 등 주요 간선도로망이 가까워 대중교통은 물론 차량 이동도 편리하다.교육환경도 우수하다. 약 300m 이내에 목동초가 위치하고 대성중·고가 바로 인접해 초·중·고 12년 학세권을 누릴 수 있다. 충남여중·고 등도 가까워 통학 환경이 탄탄하다는 평가다. 또한 지하철 이용 시 둔산 학원가까지 약 5분 내 이동이 가능해 학원가 접근성도 확보했다. 여기에 어학·교육 전문기업인 YBM과 업무협약(MOU)을 체결해 입주민 대상 교육 특화 프로그램 도입을 추진할 예정으로, 우수한 학군과 교육 프리미엄을 갖출 것으로 기대된다.이 밖에도 차량 5분 이내 거리에 코스트코 대전점이 위치해 있으며, CGV·메가박스 등 문화시설과 충남대병원·성모병원 등 의료시설도 가깝다. 하나로마트와 유등천 등도 인접해 쇼핑·문화·여가를 두루 아우르는 생활권을 형성하고 있다.한편, 해링턴플레이스 오룡역의 견본주택은 대전광역시 유성구 봉명동 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com