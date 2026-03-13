실리만, 베이비·키즈 시장 확대… '크림 이유식 찜기·스푼' 쿠팡 출시

프리미엄 실리콘 주방용품 브랜드 실리만(Sillymann)이 베이비·키즈 시장 공략을 본격화한다.실리만은 3월 13일부터 쿠팡을 통해 '크림(CREAM) 이유식 찜기'와 '크림 이유식 스푼'을 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 실리만이 새롭게 선보이는 베이비·키즈 프리미엄 라인 '크림 시리즈'의 26년 첫 제품이다.크림 시리즈는 아이의 첫 식기부터 성장 단계까지 사용할 수 있는 제품을 중심으로, 안전성과 품질 기준을 강화한 프리미엄 베이비 식기 라인이다.실리만은 최근 영유아 제품 시장에서 안전한 소재와 제조 기준에 대한 소비자 관심이 높아지는 점에 주목해 베이비·키즈 카테고리를 전략적으로 확대하고 있다.'CREAM'은 Care(돌봄), Reassurance(안심), Excellence(기준), Authentic(정직), Made in Korea(국내 생산)의 의미를 담은 브랜드 메시지로, 아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 제품 기준을 제시한다는 의미를 담고 있다.실리만은 국내 생산 기반의 플래티넘 실리콘 소재와 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 제품 안전성을 강화하고 있으며, 영유아 식기에 필요한 내열 테스트와 유해물질 검증 등을 통해 신뢰도를 높이고 있다.실리만 이순민 과장은 "아이의 첫 식기는 부모에게 가장 중요한 선택 중 하나"라며 크림 시리즈는 단순한 제품이 아니라 아이 식기의 새로운 기준을 제시하기 위한 실리만의 브랜드 철학이 담긴 라인업이라고 말했다.한편 실리만은 이번 이유식 제품 출시를 시작으로 어린이 식판, 컵 등 베이비·키즈 제품군을 순차적으로 확대하며 프리미엄 육아용품 시장 공략을 강화할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com