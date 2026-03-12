골드만삭스, 삼성전자 실적 급증 예상

목표가 대폭 조정

사진=한국경제신문

투자은행(IB) 골드만삭스가 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향했다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM)와 범용 메모리 반도체 가격 상승으로 실적이 급증할 것으로 내다봤다.11일(현지시간) 골드만삭스는 삼성전자 목표주가를 20만5000원에서 26만원으로 올렸다. 올해 영업이익 전망치는 기존 181조원에서 239조원으로, 내년 영업이익 전망치는 170조원에서 231조원으로 각각 높였다.골드만삭스는 "범용 D램과 낸드 메모리 가격 전망치를 상향 조정한 데 따른 것"이라며 "올해 2분기 공급 물량 협상이 몇 달 전 예상보다 더 높은 수준의 가격에서 시작됐다"고 전했다.또 "개인용 컴퓨터, 스마트폰 등 여러 최종 시장에서 수요가 특별히 강하지 않음에도 공급 부족 현상이 지속되고 있다"며 "AI 서버 수요가 메모리 공급량의 상당 부분을 흡수하고 있다"고 했다SK하이닉스의 목표주가는 120만원에서 135만원으로 조정했다. 강력한 메모리 시장 호황을 누릴 것으로 예상하면서 올해 영업이익 전망치를 169조원에서 202조원으로, 내년 영업이익을 154조원에서 194조원으로 높였다.올해 D램 부문에서 70% 후반대, 낸드 부문에서 40% 후반대의 영업이익률을 달성할 것으로 전망했다. 또, AI 메모리 제품 분야에서 선두 자리를 유지하며 자기자본이익률(ROE)이 80%를 상회할 것으로 예상했다.자사주 매입과 배당 확대, 잠재적인 미국 뉴욕증시 상장 검토 등도 긍정적이라고 봤다. 내년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 4.5배, 주가순자산비율(PBR)은 1.7배 수준으로 저평가돼 있다고 평가했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com