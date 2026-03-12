- 외국인 관광객 80% 서울·경기 집중 문제 해소 위한 지역관광 특화 커뮤니티

- 지도 기반 테마 탐색·K-Perks·글로벌 커뮤니티 운영

사진: 외국인 관광객 전용 지역관광 커뮤니티 'Korea Experience'

마이스(MICE)·관광·테크 산업의 디지털전환을 선도하는 이즈피엠피(대표 한신자, 최학찬)가 외국인 관광객 전용 지역관광 커뮤니티 'Korea Experience(코리아 익스피리언스)'를 본격 론칭한다.정부의 지역관광 활성화 정책에도 불구하고 외국인 관광객의 수도권 집중 현상이 지속되는 가운데, 이즈피엠피는 지역 소도시 관광 정보의 부재와 파편화 문제를 해결하기 위해 이번 플랫폼을 기획했다.Korea Experience는 외국인 관광객이 겪어온 정보의 파편화와 부재 문제를 해소하기 위해, 언제·어디서·무엇을 할 수 있는지를 기준으로 분산된 지역 관광 정보를 한곳에 통합해 제공한다.'문화관광축제', '반값여행' 등 테마별 장소를 구글지도에 좌표로 표기해 직관적으로 지역을 탐색할 수 있도록 하며, 로컬 체험·미션·혜택 프로그램 'K-Perks'를 통해 다양한 경험과 혜택을 제공한다. 이러한 정보는 지역 소도시에서 열리는 축제 타임테이블과 로컬 체험 일정을 기반으로 제공되며, 교통·길 안내 등 위치 정보까지 연계해 외국인 관광객이 방문 전부터 자유여행(FIT)을 직접 기획할 수 있도록 돕는다.Korea Experience는 앞서 진행된 2개월간의 파일럿 운영 기간 중 북미권 커뮤니티 레딧(Reddit) 등에서 누적 조회수 14만 2천 회를 기록한 바 있다.이즈피엠피는 지자체의 글로벌 마케팅 효율을 높이기 위한 B2G 솔루션 '글로컬 링크(Glocal Link)'를 올 상반기 내 추가로 선보일 예정이다.Glocal Link는 관광 홍보 니즈가 있는 지자체가 지역 관광 콘텐츠 홍보를 의뢰하면, Korea Experience 채널을 통해 외국인 관광객에게 직접 노출하고, 홍보 효과를 실시간으로 모니터링할 수 있는 구조로 설계된다.최종적으로는 Glocal Link 내 성과 리포트를 통해 ▲방문 유입 ▲콘텐츠 반응 ▲전환 데이터 등 정량적인 홍보 성과를 지자체에 직접 제시함으로써, 지역 소도시 관광 마케팅의 효율성과 투명성을 높일 예정이라고 설명했다.최학찬 이즈피엠피 공동대표는 "코리아 익스피리언스가 외국인 관광객에게는 한국의 지역 소도시를 경험하는 창구가 되고, 지자체에는 실질적인 방문 유도를 이끄는 채널이 되길 바란다"며 "지역 관광 활성화를 위한 실무적인 해결책을 제시하겠다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com