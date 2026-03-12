베스트슬립, 5성급 호텔 '인스파이어'에 Z시리즈 매트리스 공급

대한민국 국가대표 공식 침대 매트리스 베스트슬립(대표 서진원)이 '인스파이어 엔터테인먼트 리조트'(이하 '인스파이어')의 5성급 호텔에 매트리스를 공급했다고 12일 밝혔다.인스파이어는 인천 영종도의 새로운 랜드마크로 떠오르고 있는 초대형 복합 리조트로, 넷플릭스 인기 예능 '솔로지옥5'의 천국도 숙소로 알려진 바 있다.5성급 호텔을 중심으로 쇼핑몰, 외국인 전용 카지노, 1만 5천 석 규모의 아레나, 사계절 실내 워터파크 '스플래시 베이' 등 다양한 시설을 갖춘 체류형 리조트로 주목받고 있다.베스트슬립의 이번 공급은 블라인드 테스트를 통해 타사 제품과의 비교 검증을 거쳐 최종 선정됐다는 점에서 의미가 크다. 객관적인 품질 평가 과정을 통해 제품력을 인정받았다는 게 베스트슬립 관계자의 설명이다.인스파이어에 공급된 제품은 하이엔드급 사양의 'Z시리즈'로, 혼수 매트리스로 인기가 많은 베스트슬립의 시그니처 라인업이다. 탁월한 체압 분산력과 안정적인 지지력을 바탕으로 5성급 호텔 침대 특유의 풍성하고 균형 잡힌 쿠션감을 구현한 것이 특징이다.최근 리뉴얼된 Z시리즈에는 '바나듐-티타늄 강화 스프링'이 적용되어 한층 향상된 성능을 제공한다. 베스트슬립의 기술력이 집약된 이 스프링 시스템은 바나듐의 내구성과 티타늄의 복원력을 결합해, 오랜 시간 사용해도 처음과 같은 안락함을 유지하도록 설계됐다.베스트슬립 서진원 대표는 "아시아 대표 관광지로 급부상하고 있는 인스파이어에 베스트슬립의 기술력을 선보이게 되어 기쁘다"며 "5성급 호텔을 중심으로 국내외 프리미엄 숙박 시장에서 브랜드 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 1989년부터 프리미엄 매트리스를 전문적으로 제조해 온 베스트슬립은 지난해에만 국내외 20여 곳의 주요 호텔 및 프리미엄 숙소에 제품을 공급하며 37년 기술력의 진가를 입증했다.5성급 호텔인 '서머셋', '하이원 그랜드호텔', '제주신화월드 신화관'을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹 '보코서울강남', 메리어트 계열 '라이즈 오토그래프 컬렉션', '라마다', '오션스위츠 제주호텔', '경주 코오롱호텔', '퍼시픽호텔', '마리나베이 속초', '베이몬드 호텔' 등에도 프리미엄 매트리스를 공급한 바 있다.베스트슬립 매트리스는 싱가포르 직영점을 포함해 45개 직영 쇼룸에서 직접 체험해 볼 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com