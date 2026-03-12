이재명 대통령. 사진=한국경제신문

이재명 대통령이 민생 안정과 경제 회복을 위한 추가경정예산안을 신속하게 편성해달라고 지시했다.이 대통령은 12일 열린 수석보좌관회의에서 "위기일수록 민생안정과 경제 회복이 뒷걸음 안치게 재정의 신속한 투입이 꼭 필요하다"며 "추경 편성을 최대한 신속하게 해달라"고 말했다.이어 "중동 상황이 지속되며 국제 에너지 수급의 불안정성 심화, 국내 유가 상승, 핵심 원자재 수급 여파로 민생 경제와 산업 전반의 우려가 커졌다"며 "이런 상황이 이어지면 소비와 투자 심리가 위축되고 어렵게 만든 경제 회복 흐름도 약화될 수 있다"고 내다봤다.이 대통령은 또 "특히 경제가 어려워질수록 취약계층이 받는 충격이 크다"며 "상황이 어려우면 서민들의 삶이 팍팍해지고 부의 분배도 악화되는 경향이 있다. 이게 양극화와 불평등을 악화시켜 결국 사회 불안까지 야기한다"고 설명했다.그는 특히 "지금은 이것 저것 따질 때가 아니다"며 "민생 경제의 충격 완화를 위한 골든타임을 허비해선 안되겠다"고 강조했다.마지막으로 이 대통령은 "보통 추경 한다고 하면 한 두달 걸리는 게 관행 같은데"라며 "국민들께 해 드릴 수 있는 일들이 이런 것"이라며 신속한 추경 편성을 재차 당부했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com