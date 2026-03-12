서울 용산구 LS용산타워. 사진=한국경제신문

LS그룹이 전력 인프라 수요 확대에 힘입어 그룹 출범 이후 최대 실적을 기록했다.LS그룹은 2025년(12개사 합계·내부회계 기준) 매출 45조7223억 원, 영업이익 1조4884억 원을 달성했다고 밝혔다.전년 대비 매출은 9.1%, 영업이익은 23.1% 증가한 수치로, 2003년 그룹 출범 이후 모두 사상 최대 실적이다.실적 개선은 전력 인프라 사업을 중심으로 한 핵심 계열사들의 성장세가 견인했다.S전선과 LS일렉트릭은 글로벌 전력망 투자 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 증가에 힘입어 고부가가치 제품 중심의 수주를 늘렸다.두 회사는 초고압·해저 케이블, 초고압 변압기, 배전반, 부스덕트 등 송전·변전·배전 전반에 걸친 토털 솔루션을 기반으로 북미와 유럽 시장에서 사업을 확대했다. 이를 통해 두 회사가 확보한 글로벌 수주 잔고는 지난해 기준 12조원을 웃도는 것으로 집계됐다.비철금속 계열사인 LS MnM도 구리 가격 상승에 따른 매출 확대와 황산·귀금속 사업의 수익성 개선으로 실적 증가에 기여했다.이 밖에 LS엠트론은 북미 사출기 시장에서 입지를 확대했고, E1은 LPG 트레이딩 실적 개선을 통해 수익성을 높였다. 투자회사 인베니(INVENI) 역시 투자 전문성 강화에 따른 투자 수익 확대로 실적 개선 흐름에 힘을 보탰다.LS그룹은 기존 전력 인프라 사업 외에도 2차전지 소재와 핵심 광물 분야를 차세대 성장 동력으로 육성하고 있다.배터리 소재 합작사 LS-엘앤에프 배터리솔루션과 LS MnM은 각각 새만금국가산업단지와 온산국가산업단지에 전구체와 황산니켈 생산 공장을 건설해 배터리 소재 공급망을 확대하고 있다.LS전선은 전기차, 풍력발전, 로봇, 전투기, 도심항공교통(UAM) 등에 활용되는 희토류 영구자석 생산 공장 설립을 위해 미국 버지니아주와 협력 방안을 논의 중이다.LS그룹은 이러한 성장 전략을 바탕으로 향후 5년간 국내 7조원, 해외 5조원 등 총 12조원 규모 투자를 추진할 계획이다.이를 통해 ‘비전 2030’에서 제시한 자산 50조원 규모 달성과 미래 산업 중심의 사업 포트폴리오 구축을 목표로 하고 있다.한편 LS그룹은 북미와 유럽 시장을 중심으로 사업을 확대하고 있어 중동 지역 매출 비중은 상대적으로 낮은 것으로 알려졌다.이에 따라 최근 중동 지역 분쟁이 그룹 사업에 미치는 직접적 영향은 제한적일 것으로 분석된다.다만 향후 전쟁 이후 전력망과 산업 인프라 재건 사업이 본격화될 경우 관련 사업 기회가 확대될 가능성도 제기된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com