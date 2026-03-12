"우리가 승리했다"...'셀프 종전' 선언한 트럼프 속내는

"우리가 이겼다."도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란 전쟁에 대해고 이같이 말하며 승리를 기정사실화했다. 다만 그는 임무를 마칠 때까지 군사작전을 계속하겠다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이날 켄터키주 히브런에서 연설 도중 이란 전쟁의 성과를 설명하며 "우리가 이겼다"고 거듭 말한 뒤 "시작 1시간 만에 끝났다"고 했다.그러나 그는 "일찍 떠나고 싶은 건 아니다. 우리는 임무를 마무리해야 한다"고 덧붙였다.트럼프 대통령은 미국이 이란을 사실상 파괴했다고도 했고, 미국이 2년마다 같은 상황으로 돌아갈 수 없다면서 전쟁의 정당성을 강조하기도 했다.이는 전세계에 미국의 이란 전쟁 승리가 기정사실이라는 인상을 심어주려는 의도라는 분석이 나온다.트럼프 대통령은 이날 악시오스와 한 인터뷰에서도 전쟁에 대해 "내가 끝나길 원할 때 언제든 끝날 것"이라고 말했다. 공격 표적이 거의 남아있지 않다는 것이 그의 주장이다.전쟁이 장기화할 수 있다는 우려에 시장과 여론 분위기가 악화된 것을 진정시키기 위한 발언으로 해석된다. 트럼프 대통령이 일방적으로 승리를 선언하는 방식의 출구전략을 구상하는 것 아니냐는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 이날 국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 4억 배럴 방출 결정을 환영하고 유가가 상당히 내려갈 것이라고도 강조했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com