사진: (주)멕시카나 김용억 마케팅본부장(우), 동아방송예술대학교 김상교 총장(좌)이 협약식을 기념하며 촬영을 진행하고 있다. (사진제공: 멕시카나)

치킨 프랜차이즈 전문 기업 ㈜멕시카나가 미래 방송 예술 분야의 인재 육성을 위해 동아방송예술대학교와 전략적 산학협력 체계를 구축했다.멕시카나치킨이 12일 경기도 안성에 위치한 동아방송예술대학교 본관 1층 국제회의실에서 '산학협력 협약식'을 진행했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장과 동아방송예술대학교 김상교 총장을 비롯하여 양 기관의 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 산업체와 교육기관이 유기적인 협력을 통해 학생들에게 현장 실무 경험을 제공하고 기업에는 창의적인 인재를 매칭하는 선순환 구조를 만들기 위해 추진됐다. 양 기관은 향후 △학생들의 현장 실습 및 인턴십 기회 확대 △콘텐츠 제작 및 마케팅 협력 △전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램 지원 등 다각적인 분야에서 상호 협력하기로 뜻을 모았다.지난 3일 발대식을 가진 대학생 봉사단 '멕시크루'는 이 협약의 첫걸음으로, 올 한 해 구성원들은 △농가 일손 돕기 △유기견 돌봄 △환경 보호 캠페인 및 플로깅 △복지관 봉사 등 지역사회 전반을 아우르는 다채로운 활동을 전개할 예정이다. 멕시카나 치킨은 '멕시크루'의 활동이 지역사회 전반에 선한 영향력을 전파할 수 있도록 전폭적인 지원에 나서겠다고 밝히기도 했다.동아방송예술대학교 김상교 총장은 환영사를 통해 "우수한 브랜드 이미지를 구축한 프랜차이즈 ㈜멕시카나와 산학협력을 맺게 되어 매우 기쁘게 생각한다"라며 "우리 학생들이 강의실에서 배운 이론을 멕시카나치킨과 함께 실제 현장에서 마음껏 펼치며 성장할 수 있도록 학교 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.멕시카나치킨 마케팅본부 김용억 본부장은 "동아방송예술대학교의 인재들이 멕시카나와 함께하며 현장의 생생한 경험을 통해 발전할 수 있도록 적극적인 서포터가 되겠다. 양 기관의 긴밀한 협력을 통해 기업과 대학이 함께 성장하는 성공적인 산학협력 모델을 만들어 나아갈 것"이라고 화답했다.한편, 멕시카나는 이번 협약을 계기로 대학생 서포터즈 활동, 브랜드 홍보 콘텐츠 협업 등 학생들의 참여가 중심이 되는 실질적인 프로젝트를 구체화할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com