멕시카나치킨이 12일 경기도 안성에 위치한 동아방송예술대학교 본관 1층 국제회의실에서 '산학협력 협약식'을 진행했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장과 동아방송예술대학교 김상교 총장을 비롯하여 양 기관의 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 산업체와 교육기관이 유기적인 협력을 통해 학생들에게 현장 실무 경험을 제공하고 기업에는 창의적인 인재를 매칭하는 선순환 구조를 만들기 위해 추진됐다. 양 기관은 향후 △학생들의 현장 실습 및 인턴십 기회 확대 △콘텐츠 제작 및 마케팅 협력 △전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램 지원 등 다각적인 분야에서 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
지난 3일 발대식을 가진 대학생 봉사단 '멕시크루'는 이 협약의 첫걸음으로, 올 한 해 구성원들은 △농가 일손 돕기 △유기견 돌봄 △환경 보호 캠페인 및 플로깅 △복지관 봉사 등 지역사회 전반을 아우르는 다채로운 활동을 전개할 예정이다. 멕시카나 치킨은 '멕시크루'의 활동이 지역사회 전반에 선한 영향력을 전파할 수 있도록 전폭적인 지원에 나서겠다고 밝히기도 했다.
동아방송예술대학교 김상교 총장은 환영사를 통해 "우수한 브랜드 이미지를 구축한 프랜차이즈 ㈜멕시카나와 산학협력을 맺게 되어 매우 기쁘게 생각한다"라며 "우리 학생들이 강의실에서 배운 이론을 멕시카나치킨과 함께 실제 현장에서 마음껏 펼치며 성장할 수 있도록 학교 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
멕시카나치킨 마케팅본부 김용억 본부장은 "동아방송예술대학교의 인재들이 멕시카나와 함께하며 현장의 생생한 경험을 통해 발전할 수 있도록 적극적인 서포터가 되겠다. 양 기관의 긴밀한 협력을 통해 기업과 대학이 함께 성장하는 성공적인 산학협력 모델을 만들어 나아갈 것"이라고 화답했다.
한편, 멕시카나는 이번 협약을 계기로 대학생 서포터즈 활동, 브랜드 홍보 콘텐츠 협업 등 학생들의 참여가 중심이 되는 실질적인 프로젝트를 구체화할 계획이다.
