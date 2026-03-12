한화솔루션의 'WIRE 2024' 부스. 사진=한화솔루션

중동 정세 불안이 장기화하면서 국내 석유화학 업계에 원료 수급 경고등이 켜졌다.국내 최대 에틸렌 생산기지인 여천NCC가 공급 불가를 의미하는 '불가항력(Force Majeure)'을 선언한 데 이어 주요 업체들도 잇따라 공급 차질 가능성을 고객사에 통보하며 위기감이 확산되고 있다.12일 업계에 따르면 한화솔루션은 최근 고객사에 공문을 보내 중동 사태로 인한 글로벌 에너지·물류 환경의 불확실성으로 불가항력 상황이 발생할 수 있다고 안내했다.현재 실제 공급 차질이 발생한 것은 아니지만 향후 리스크에 대비해 사전 고지에 나선 것이다.회사 측은 특히 폴리올레핀(PO) 계열 일부 제품에서 원료 수급 차질 가능성을 우려하고 있는 것으로 알려졌다.불가항력은 전쟁·천재지변 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 계약상 공급 의무를 이행하기 어려울 때 면책을 위해 발동하는 조치로, 공급사는 공급 차질이 예상되는 즉시 고객사에 이를 통보해야 한다.한화솔루션 관계자는 “중동 위기 고조로 원료 수급 불확실성이 커진 상황”이라며 “아직 불가항력 단계는 아니지만 향후 공급 차질 가능성에 대해 고객사에 선제적으로 안내한 것”이라고 설명했다.앞서 여천NCC가 국내 업계에서 처음으로 불가항력을 선언한 이후 다른 석유화학 업체들도 비슷한 조치를 검토하거나 가능성을 고지하고 있다.롯데케미칼과 LG화학 역시 일부 제품에 대해 공급 차질 가능성을 고객사에 알린 것으로 전해졌다.문제는 업계 전반의 원료 비축 여력이 크지 않다는 점이다.지난해부터 이어진 업황 부진으로 주요 업체들이 설비 통합과 가동률 조정 등 구조 재편에 나서며 생산량을 줄였고, 납사 재고도 충분히 확보하지 못한 상태다.국내에서 사용되는 납사의 절반가량은 수입에 의존하며 이 중 상당 물량이 중동을 거쳐 들어온다.특히 수입 납사의 약 절반이 호르무즈 해협을 통과하고, 국내 정유사가 도입하는 원유의 약 70%도 중동산이다.업계에서는 현재 확보한 비축분이 소진되는 다음 달 이후 공급 차질이 현실화할 가능성이 크다고 보고 있다.전쟁이 장기화할 경우 원료 확보 문제로 석유화학 공장 가동 중단까지 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com