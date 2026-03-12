사진=인크루트

HR테크기업 인크루트의 헤드헌팅플랫폼 ‘셜록N’이 중소기업 인력난에 채용 해결사로 주목받고 있다.중소기업은 여전히 인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 중소기업중앙회의 최근 조사에 따르면 기업들이 지역과 관계없이 체감하는 경영 환경 격차 가운데 가장 큰 분야로 ‘인력 확보’가 지목됐다.이 같은 상황에서 기존 채용 공고 중심 방식 대신 헤드헌팅을 통해 인재를 직접 추천받는 방식이 대안으로 떠오르고 있다.셜록N이 지난 1월 발표한 ‘2026 헤드헌팅 트렌드’ 조사에 따르면 중소기업의 51.5%가 채용 과정에서 헤드헌팅을 활용하고 있다고 응답했다.플랫폼 내부 데이터에서도 수요 증가가 확인된다. 셜록N의 2025년 데이터를 분석한 결과 중소기업의 헤드헌팅 의뢰 건수는 전년 대비 38.2% 늘었다.같은 기간 기업 한 곳당 평균 합격자 수도 10.7% 증가해 채용 성과 역시 확대된 것으로 나타났다.특히 셜록N은 한 번의 플랫폼 가입만으로 다양한 헤드헌팅 파트너에게 인재 추천을 받을 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징이다.여러 서치펌을 개별적으로 찾고 관리할 필요 없이 단일 의뢰로 채용을 진행할 수 있어 중소기업 인사 담당자의 부담을 줄여준다는 설명이다.김소연 인크루트 셜록N사업팀 그룹장은 “중소기업 인력난은 산업 전반에서 지속적으로 제기되는 과제”라며 “셜록N을 통해 채용 효율을 높이고 기업들의 인재 확보를 지원하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com