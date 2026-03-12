중소기업은 여전히 인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 중소기업중앙회의 최근 조사에 따르면 기업들이 지역과 관계없이 체감하는 경영 환경 격차 가운데 가장 큰 분야로 ‘인력 확보’가 지목됐다.
이 같은 상황에서 기존 채용 공고 중심 방식 대신 헤드헌팅을 통해 인재를 직접 추천받는 방식이 대안으로 떠오르고 있다.
셜록N이 지난 1월 발표한 ‘2026 헤드헌팅 트렌드’ 조사에 따르면 중소기업의 51.5%가 채용 과정에서 헤드헌팅을 활용하고 있다고 응답했다.
플랫폼 내부 데이터에서도 수요 증가가 확인된다. 셜록N의 2025년 데이터를 분석한 결과 중소기업의 헤드헌팅 의뢰 건수는 전년 대비 38.2% 늘었다.
같은 기간 기업 한 곳당 평균 합격자 수도 10.7% 증가해 채용 성과 역시 확대된 것으로 나타났다.
특히 셜록N은 한 번의 플랫폼 가입만으로 다양한 헤드헌팅 파트너에게 인재 추천을 받을 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징이다.
여러 서치펌을 개별적으로 찾고 관리할 필요 없이 단일 의뢰로 채용을 진행할 수 있어 중소기업 인사 담당자의 부담을 줄여준다는 설명이다.
김소연 인크루트 셜록N사업팀 그룹장은 “중소기업 인력난은 산업 전반에서 지속적으로 제기되는 과제”라며 “셜록N을 통해 채용 효율을 높이고 기업들의 인재 확보를 지원하겠다”고 말했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지