동양이 3월 11일 서울 여의도 동양 본사에서 부패방지 및 규범준수 경영시스템 통합 인증 수여식을 진행했다. 사진 왼쪽부터 용석광 한국준법진흥원 이사, 이용기 한국준법진흥원 원장, 박주형 동양 대표이사, 황부익 동양 전략기획담당 상무보, 정원영 동양 리스크관리담당 상무보. 사진=유진그룹

유진그룹 계열사인 동양이 국제표준 인증을 통해 윤리·준법경영 체계를 강화했다.동양은 부패방지 경영시스템 ISO 37001과 규범준수 경영시스템 ISO 37301 통합 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.회사는 지난 11일 서울 여의도 본사에서 박주형 대표이사와 주요 임원, 한국준법진흥원 관계자 등이 참석한 가운데 인증서 수여식을 열었다.이번 인증은 동양의 경영 시스템이 글로벌 수준의 투명성과 책임성을 갖췄다는 점을 대외적으로 인정받았다는 의미다.ISO 37001은 기업 내 뇌물 및 부패 행위를 예방·관리하기 위한 국제표준이며, ISO 37301은 법규와 내부 규정 준수를 위한 컴플라이언스 경영시스템 기준이다.두 인증을 동시에 획득함으로써 동양의 윤리·준법경영 체계가 국제 기준에 부합한다는 점이 객관적으로 확인됐다.동양은 인증 취득 과정에서 윤리·준법 관련 내부 규정을 정비하고 컴플라이언스 리스크 관리 체계를 구축했다.내부 신고제도 운영과 임직원 대상 윤리·준법 교육 강화, 내부 통제 및 모니터링 체계도 함께 정비했다.회사 측은 이번 인증을 ESG 경영 체계를 한 단계 고도화하는 계기로 보고 있다.동양 관계자는 “투명하고 책임 있는 경영 시스템을 바탕으로 이해관계자의 신뢰를 높이고 지속가능한 경영 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com