조현상 HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. 사진=HS효성첨단소재

HS효성첨단소재는 장애인 사이클 국가대표인 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달했다고 12일 밝혔다.박찬종 선수는 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃었으나 불과 3년 만에 국가대표로 선발됐고, 현재는 2026 아이치·나고야 장애인 아시안 게임 금메달을 목표로 훈련 중이다.HS효성첨단소재는 평소 협력 관계를 맺어온 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터와 함께 이번 탄소섬유 의족 제작에 나섰다.해당 센터는 탄소소재 의료기기의 설계부터 제조, 평가까지 할 수 있는 국내 유일의 전문 연구기관이다.탄소섬유는 철에 비해 무게는 4분의 1 수준이지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달해 '꿈의 신소재'로 불린다.HS효성첨단소재는 맞춤형으로 제작된 이번 의족으로 박 선수가 최고의 퍼포먼스를 낼 것으로 기대했다.전북대학교병원 재활의학과 전문 의료진은 박 선수의 체계적 재활치료도 지원한다.전날 서울 마포 본사에서 열린 전달식에는 조현상 HS효성 부회장과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터 한갑수 센터장, 고명환 운영총괄단장 등이 참석했다.조현상 부회장은 "HS효성의 탄소섬유가 박찬종 선수의 도전을 든든히 뒷받침해 여러 국제 무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다"며 "HS효성첨단소재는 앞으로도 국가·국민·인류의 삶을 건강하고 풍요롭게 만드는 가치경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com