조현준 효성 회장. 사진=효성

조현상 HS효성 부회장. 사진=HS효성

조현준 효성그룹 회장이 지난해 보수로 약 151억원을 받은 것으로 나타났다.12일 효성이 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 조 회장은 효성에서 지난해 급여 58억원, 상여 43억9800만원 등 총 101억9900만원을 받았다.효성중공업에서는 상여로 25억원, 효성티앤씨에서는 상여와 급여를 포함해 총 24억3800만원을 수령했다.효성 측은 "2025년도 연결 영업이익이 3930억원으로 2024년 대비 약 78% 증가하는 등 실적 개선을 견인하고 폭넓은 글로벌 경영 네트워크를 바탕으로 해외 사업 협력 체계를 공고히 해 회사의 중장기적 성장 기반을 마련한 점을 고려했다"고 말했다.조 회장의 동생인 조현상 부회장은 지난해 HS효성에서 급여 49억원, 상여 24억5000만원 등 73억5000만원을 수령했다. 조 부회장은 지난 2024년 효성에서 인적분할을 통해 출범한 HS효성을 이끌고 있다.HS효성은 "타이어코드와 아라미드 등 핵심 주력 사업을 견고히 지키는 동시에 HS효성종합기술원 설립과 실리콘 음극재 같은 미래 신소재 투자를 주도하며 그룹의 신성장 동력을 발굴한 공로를 인정했다"고 설명했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com