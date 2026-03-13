홈 한경BUSINESS [인사] 한경매거진앤북 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603130062b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.13 18:03 수정2026.03.13 18:17 정채희 기자 ▲뉴스콘텐츠본부장 겸 한경MONEY 편집장(국장) 장승규▲뉴스콘텐츠본부 한경BUSINESS 편집장(부국장대우) 겸 디지털뉴스팀장 이홍표▲뉴스콘텐츠본부 한경BUSINESS 편집국 취재편집부장 김보형정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 SK네트웍스 최성환, 오픈AI CFO·아이코닉캐피탈 창립자와 AI 협력 논의 원·달러 환율 야간 거래 장중 1500원 또 넘었다 포스코퓨처엠, 美 실라와 배터리 동맹…10배 용량 ‘실리콘 음극재’ 개발 [속보]석유 최고가격제 시행 첫날...전국 기름값 두자릿수↓ 이란 새 지도자 "호르무즈 봉쇄" 첫 일성…기름값 폭등에 코스피 1.72% 하락