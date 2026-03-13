▲뉴스콘텐츠본부장 겸 한경MONEY 편집장(국장) 장승규
▲뉴스콘텐츠본부 한경BUSINESS 편집장(부국장대우) 겸 디지털뉴스팀장 이홍표
▲뉴스콘텐츠본부 한경BUSINESS 편집국 취재편집부장 김보형

정채희 기자 poof34@hankyung.com