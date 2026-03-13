SK네트웍스 최성환, 오픈AI CFO·아이코닉캐피탈 창립자와 AI 협력 논의

SK네트웍스가 글로벌 인공지능(AI) 생태계 인사들과 교류를 확대하고 있다.13일 업계에 따르면 최성환 SK네트웍스 사업총괄사장은 최근 실리콘밸리 투자·테크 업계 주요 인사들과 만나 AI 산업의 성장 방향과 협력 가능성을 논의한 것으로 전해졌다.최 사장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 관련 사진을 게시하며 교류 사실을 공개했다.사진에는 투자회사 아이코닉 캐피탈 설립자인 디베시 마칸과 오픈AI 최고재무책임자(CFO) 사라 프라이어 등이 함께 등장했다.이들은 최근 서울 종로구에 위치한 SK네트웍스 본사에서 회동하고 AI 기술 발전 방향과 투자 환경, 글로벌 협력 가능성 등에 대해 의견을 교환한 것으로 알려졌다.이 자리에는 신상은 이노베이션본부장 등 회사 경영진도 동석했다.또 SK네트웍스가 초기 단계부터 투자해 온 AI 스타트업 업스테이지 김성훈 대표도 참석해 AI 산업의 중장기 전망 등에 대해 논의한 것으로 알려졌다.아이코닉 캐피탈은 사모펀드와 벤처캐피털(VC), 패밀리오피스 기능을 아우르는 글로벌 투자관리사로, AI와 클라우드 등 기술 기업에 대한 투자 네트워크를 보유하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com