견본주택 눈길 집중된 '상주자이르네', 16일부터 청약 시작

자이에스앤디㈜가 경북 상주시에 공급하는 '상주자이르네'의 견본주택이 지난 6일 오픈한 이후, 오는 16일(월) 특별공급을 시작으로 17일(화) 1순위 청약접수를 진행할 예정이다.실제 상주자이르네는 오픈 첫 날 오전부터 견본주택 앞으로 대기줄이 길게 형성되는가 하면, 내부 유니트와 상담석에는 단지 설계와 청약 조건을 꼼꼼히 살펴보는 방문객들이 많았다. 단지가 들어서는 상주시뿐 아니라 인근 문경이나 김천 등 다양한 지역 방문객들의 발길이 이어진 것이다.분양일정은 3월 16일(월) 특별공급을 시작으로 1순위(17일), 2순위(18일) 순으로 청약접수가 진행된다. 고객들의 자금부담을 덜어주기 위해 계약금 5% 및 500백만원 정액제(1차), 중도금 60% 전액 무이자 혜택도 제공한다. 계약금 5%만 있으면 입주 시점까지 추가 비용 부담이 없다.1순위 청약자격은 상주시 및 경상북도, 대구광역시에 거주하는 만 19세 이상 세대주 및 세대원으로, 청약통장 가입기간 6개월 이상 경과하고 지역·면적별 예치금 기준을 충족하면 청약이 가능하다. 재당첨 제한이 없고 전매제한이 없어 계약금 완납 후 즉시 분양권 전매가 가능한 점도 장점이다.내방객들은 신축 브랜드 아파트의 상품성과 문경생활권을 가깝게 누릴 수 있는 입지에 대해 높은 만족감을 나타냈다. 문경 점촌동에 거주하는 A씨(43세)는 "스카이라운지, 사우나 같은 고급 커뮤니티 시설이나 내부 조경, 브랜드, 단지 규모 등 아파트로서 너무 마음에 든다"며 "차로 5분 정도면 문경까지 갈수 있고 초등학교도 도보권에 있어서 위치도 좋다고 생각된다"고 말했다.'상주자이르네'는 경북 상주시 함창읍 윤직리 일원에 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773세대 규모로 조성되며 상주 지역 내 최대 규모이자 최고층 단지로, 전용면적 84㎡~135㎡ 중대형 위주로 구성된다.'상주자이르네'는 GS건설의 자회사 자이에스앤디㈜가 시공하는 자이르네 브랜드 단지다. 서울 강남권과 대구 수성구 등 핵심 주거지에서 브랜드 경쟁력을 입증해 온 자이르네가 상주에 처음으로 선보이는 만큼 상징성이 크며, 상품 완성도 역시 높다는 평가다.분양 관계자는 "상주와 인근 문경지역에 그간 공급이 전무했던 만큼 상품 설계에 더 많이 공을 들였다"며 "많은 관심을 가져주신 만큼 계약금 5%, 1차 계약금 500만원 정액제, 중도금 전액 무이자 혜택으로 자금 부담도 덜어드릴 계획"이라고 말했다.'상주자이르네' 견본주택은 경북 상주시 함창읍 함창로 일원에 위치해 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com