비거리 드라이버 찾는 골퍼 주목… PRGR SUPER egg HEXA 출시

PRGR(프로기아)이 초고반발 설계를 적용한 신제품 SUPER egg HEXA 드라이버를 3월 16일 국내 출시한다.SUPER egg HEXA는 비거리 성능을 극대화하기 위해 개발된 모델로 비거리 감소를 느끼는 골퍼나 보다 강력한 타구를 원하는 아마추어 골퍼에게 적합한 모델로 주목받고 있다.SUPER egg HEXA의 가장 큰 특징은 육각형 구조의 'HEXA BODY DESIGN'이다. 임팩트시의 바디 변형을 억제하는 육각형 다면 구조 'HEXA BODY DESIGN'을 채용하여 에너지를 효율적으로 페이스에 집중시키도록 했으며, 이를 통해 시리즈 사상 최고 반발 성능을 구현했다.또한 PRGR의 독자 기술인 β 티타늄 U-CUP 페이스를 적용해 반발 영역을 1.3배 확대했다. 이 설계는 미스 히트 상황에서도 안정적인 비거리 성능을 유지하는 데 도움을 준다.SUPER egg HEXA 드라이버는 비거리뿐 아니라 어드레스 시 안정감 있는 헤드 형상에도 신경을 썼다. 전작 대비 더 샬로우한 페이스와 헤드 두께로 타깃 방향에 집중하기 쉬운 어드레스 환경을 제공한다. 이는 골퍼가 보다 편안하게 스윙을 시작할 수 있도록 도와준다.이번 SUPER egg HEXA 시리즈는 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티로 구성된 풀 라인업으로 출시된다. 페어웨이 우드와 유틸리티 역시 HEXA 바디 설계와 고반발 페이스를 적용해 넓은 반발 영역과 높은 초기 볼 스피드를 실현했다.특히 페어웨이 우드는 샬로우 헤드와 저중심 설계를 통해 높은 탄도와 쉬운 볼 포착성을 제공하며, 유틸리티는 높은 관성모멘트 설계로 안정적인 비거리 성능을 추구했다.PRGR은 SUPER egg HEXA 시리즈와 함께 초고반발 골프볼 'SUPER egg BALL'도 동시에 출시한다. 이전 모델은 높은 비거리 성능으로 출시 후 품절이 이어질 정도로 수요를 보였던 제품이다.SUPER egg BALL은 새롭게 적용된 아이오노머 소재의 '고반발 소프트 커버'를 특징으로 한다. 비거리 성능을 유지하면서도 부드러운 타감을 구현했으며, 쇼트게임에서의 안정적인 스핀 성능과 경쾌한 타구음까지 고려한 설계가 적용됐다.PRGR은 이번 신제품 출시를 기념해 다양한 구매 프로모션도 진행한다.특히 구매 고객을 대상으로 TEAM PRGR 프로가 진행하는 전국 인도어 원포인트 레슨 이벤트도 마련됐다. 원포인트 레슨은 클럽 구매 응모자를 대상으로 추첨을 통해 진행되며, 당첨 고객은 전국 주요 인도어 골프연습장에서 PRGR 소속 프로의 레슨을 받을 수 있다.한편 원포인트 레슨 행사 현장에서는 PRGR 클럽 시리즈 시타 행사도 함께 진행되며, 참가자를 대상으로 최대 30만 원 상당의 경품이 제공되는 럭키드로우 이벤트도 마련될 예정이다.■본 제품은 SLE 룰 적합 외 상품입니다.■ 남성 모델 : 헤드 스피드가 43m/s 이상인 분은 사용을 자제해주세요.■ 여성 모델 : 헤드 스피드가 37m/s 이상인 분은 사용을 자제해주세요.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com