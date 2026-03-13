사진=연합뉴스

“거품(버블)이 심한 상태다.”글로벌 투자은행(IB)이 최근 급등락을 반복하고 있는 코스피지수에 대해 이같은 분석을 내놨다.11일 미국의 투자전문 매체 마켓워치는 뱅크오브아메리카(BofA)를 인용해 지난주 한국 증시의 급격한 변동성은 '전형적인 거품 현상'을 보여준다고 보도했다.특히 중동 사태 여파로 최근 코스피지수가 12% 급락한 후 10% 반등하는 움직임을 보인 것은 아시아 금융 위기, 닷컴 버블, 2008년 금융 위기 때 나타났던 불안정성과 비슷하다고 분석했다.BofA는 주식시장의 거품을 나타내는 '버블 리스크 지표'가 현재 코스피는 1에 가깝다고 봤다.이 지표는 자산의 수익률, 변동성, 모멘텀(상승 동력), 취약성 등을 하나의 수치로 종합해 0에서 1 사이 값으로 나타내는데, 1에 가까울수록 극단적인 버블형 가격 움직임을 의미한다.레버리지 및 인버스 상장지수펀드(ETF)의 투자에 적극적으로 참여하고 있는 국내 개인 투자자들이 이 같은 흐름을 부추겼다는 설명이다.BofA는 "최근 역사적인 상승을 이끈 한국 개인 투자자들의 적극적인 시장 참여는 지난주 코스피에서 관찰된 전형적인 버블 환경을 더욱 뒷받침해 보여준다"고 전했다.아울러 코스피 지수가 극단적으로 거품이 낀 금, 브렌트유, 블룸버그 원자재 지수, 은보다도 더 높은 수준이라고 지적했다. 다만 이는 유가 급등락 이전에 분석된 것이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com