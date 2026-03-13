다카이치 사나에 일본 총리. 사진=연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 독도가 일본 영토라고 거듭 주장했다. 그는 '다케시마의 날' 행사에 각료를 파견하겠다는 계획도 알렸다.12일 다카이치 총리는 일본 국회 중의원 예산위원회에서 "독도는 일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알려 나갈 것"이라고 밝혔다.그러면서 "'다케시마의 날' 행사에 각료를 보내는 방안을 언젠가 실현할 수 있도록 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.지난해 10월 취임한 다카이치 총리는 집권 여당인 자유민주당 총재 선거 당시에도 기존 차관급 정무관보다 격이 높은 장관급 각료를 행사에 파견해도 좋다는 입장을 밝혀온 바 있다.다만 지난달 22일 시마네현에서 열린 올해 행사에는 관행대로 차관급인 후루카와 나오키 내각부 정무관이 참석했다.당시 행사에 참석한 마루야마 다쓰야 시마네현 지사는 독도가 일본 고유 영토이지만 한국의 불법 점거가 70년 넘게 이어지고 있다며 일본 정부의 단호한 대응을 촉구하기도 했다.이번 다카이치 총리의 발언은 최근 한일 셔틀 외교가 이어지는 상황에서 나와 더욱 주목된다.일본 언론은 이번 정무관 파견이 한일 관계 개선 흐름을 고려한 조치로 분석하면서도 일본 내 보수층의 반발을 의식한 다카이치 총리가 향후 장관급 파견 카드를 계속 꺼내 들 가능성이 있다고 전망했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com