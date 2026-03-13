[속보] HD현대중공업, 군산조선소 에코프라임마린에 매각

HJ 중공업 최대 주주인 에코프라임마린퍼시픽에 매각한다.



13 일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 양사는 이날 이런 내용의 군산 조선소 자산 양수도를 위한 합의각서( MOA )를 체결했다.



HD 현대중공업은 공시에서 "실사 종료 후 감정 평가를 실시해 확정되는 기본자산가액을 기초로 당사자 간 협의를 거쳐 계약 금액을 최종 확정할 예정"이라고 밝혔다.



군산조선소는 HD현대중공업이 2010년 전북 군산국가산업단지에 180만㎡ 규모로 건립한 조선소다.



2017년 조선업 침체에 따른 물량 감소로 가동을 중단했다가 2022년 10월 재가동하며 연간 약 10만t의 블록을 생산하고 있다.



HD현대중공업은 군산조선소 활성화를 위해 앞으로 3년간 자사의 블록 제작 물량을 군산조선소에 발주하면서 세계 최고 수준의 설계 용역 제공, 원자재 구매대행, 자동화 및 스마트 조선소 관련 기술 지원 등을 병행하기로 했다.



군산조선소는 국내 최대인 700m 독(dock)을 보유하고 있어 대형 선박을 동시에 건조할 수 있다.



또 국내 최대급인 1650톤급 골리앗 크레인과 1.4km에 달하는 안벽을 갖추고 있다.





안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com

HD현대중공업이 군산조선소를