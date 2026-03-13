한화에어로, 호주서 자주포·장갑차 동시에 찍어낸다…레드백 생산기지 확장

한화에어로스페이스가 호주 현지 공장 ‘H-ACE’의 2단계 증축을 완료하고 레드백 보병전투장갑차 생산 체계를 구축했다.13일 한화에어로스페이스에 따르면 호주 질롱(Geelong)에 위치한 현지 생산기지 H-ACE의 추가 증설 공사가 마무리됐다.이번 증축을 통해 회사는 레드백 보병전투장갑차 생산을 위한 시설을 확보하게 됐다.이는 2023년 12월 호주 정부와 레드백 장갑차 공급 계약을 체결한 이후 약 2년 만이다.이번에 구축한 2단계 시설에는 제2생산동을 비롯해 전자파 적합성(EMI/EMC) 시험실, 대형 세척 시설, 완제품 보관동 등이 포함됐다.특히 EMI·EMC 시험실은 남반구 최대 규모로 조성됐으며, 제2생산동 등 주요 시설은 당초 계획보다 약 한 달 반가량 앞당겨 완공됐다.해당 공장은 앞서 2024년 8월 1단계 시설이 가동을 시작했다. 약 15만㎡ 부지에 조성된 1단계 공장에서는 AS9 자주포와 AS10 탄약운반차 생산이 진행되고 있다.이번 2단계 증설로 약 3만2000㎡ 규모 시설이 추가되면서 자주포와 장갑차를 동시에 생산할 수 있는 체계가 구축됐다.공장 규모 확대에 따라 사무 인력과 생산 인력을 포함해 250명 이상을 수용할 수 있는 인프라도 마련됐다.H-ACE 생산기지는 현재 두 개의 생산동을 중심으로 운영되며, 1.2㎞ 길이의 주행 시험장도 갖추고 있다.시험장은 경사로와 심수(深水) 시험 시설을 포함해 다양한 환경에서 장비 성능을 검증할 수 있도록 설계됐다. 이와 함께 시스템 통합 연구실과 도장 시설도 공장 내에 마련됐다.회사에 따르면 호주 현지 공장에 투입된 누적 투자액은 약 2억2천500만 호주달러로, 한화에어로스페이스가 구축한 첫 해외 방산 생산기지다.한화에어로스페이스는 이 공장을 단순 생산시설을 넘어 인도·태평양 지역 방산 시장을 겨냥한 전략 거점으로 활용한다는 계획이다.향후 한국과 호주를 포함해 인도·태평양 지역의 지상 방산 장비 생산 및 유지·정비(MRO) 거점 역할을 수행하도록 육성한다는 구상이다.공장이 위치한 질롱은 호주 빅토리아주 주도인 멜버른에서 차량으로 약 1시간 거리이며, 아발론 공항과는 약 10분 거리에 있어 물류 접근성이 높은 것으로 평가된다.한화에어로스페이스 관계자는 “호주 현지 공장을 통해 현지 방산 산업 생태계에 기여하는 동시에 인도·태평양 지역의 핵심 지상 방산 생산 거점으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com