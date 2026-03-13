이재명 대통령 / 한경DB

13일 이재명 대통령이 “충청남북(도)과 대전까지 통합해 하나의 거대한 정주 여건·행정체계를 만들 것인지를 (충북도민들도) 한번 진지하게 고민해봐야 할 것 같다”고 말했다.13일 충북 청주오스크에서 ‘충북의 마음들 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 이 대통령은 “지역 경쟁력 강화를 생각하면 지역 간 연합을 넘어선 통합이 바람직하다”며 이 같이 밝혔다.그는 “충남·대전이 통합한다길래 잘 됐다고 생각했는데, 가다가 ‘끽’ 서버려서 이상하다”며 “(한쪽으로) 밀면 같은 방향으로 가야 하는데 반대로 오더라”고 덧붙였다.이어 “충남·대전 통합은 급정거했지만, 그럼에도 지역통합은 이뤄질 수밖에 없다”며 “그러면 충북은 어떻게 해야 하는가? 충청남도와 충청북도가 각각 독자적인 길을 갈 것인가”라고 질문했다.또 이 대통령은 지역 균형발전의 중요성을 부각하며 수도권 집값 문제를 다시 언급했다. 그는 “서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만, 그럼에도 평당 2억원이 넘는 곳이 있다”라고 하며 “충북은 아파트 한 채가 2억, 3억인 곳도 있지 않느냐”고 지적했다.그는 충북 지역에 대해서도 언급했다. “충북이 경기권에 붙어있다 보니 피해를 보는 일도 많더라. 최근에는 수도권에서 쓰레기 처리가 안 되니 충북·강원 지역으로 반출되면서 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 얘기를 들었다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com