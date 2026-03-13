(주)오래 제로아이즈, QR PASS 출입인증 출시… 무인 배리어프리 키오스크 비용 절감 효과

무인 매장 솔루션 전문기업 (주)오래의 브랜드 제로아이즈(zeroeyes)가 배리어프리 키오스크 도입 비용 장벽을 낮춘 차세대 출입 제어 서비스 QR PASS를 정식 출시했다고 밝혔다.제로아이즈는 지난해 이용권 예약 기반의 무인 매장 전용 배리어프리 솔루션으로 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 기술 검증을 통과하며 국가 공인 기술력을 확보한 바 있다. 이번 QR PASS 출시는 올해부터 본격화된 배리어프리 의무화 규제와 창업 비용 상승이라는 이중고에 직면한 소상공인들에게 규제 대응과 비용 절감 효과를 동시에 제공하는 대안이 될 것으로 예상하고 있다.이번에 출시한 QR PASS는 고가의 키오스크 장비를 구매하지 않아도 모바일 앱 하나로 매장 출입과 통합 이용 관리가 가능한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반의 무인 매장 통제 솔루션이다.기존 스터디카페나 공유오피스와 같은 이용권 예약 기반 매장 창업시 고가의 키오스크 하드웨어 도입이 필수적이었던 관행을 깨고, 초기 창업 비용을 절감시킨 것이 특징이다. 매장 이용자는 QR코드를 스캔하는 것만으로 입실과 결제 및 이용이 가능하다.제로아이즈의 QR PASS는 스터디카페 뿐만 아니라 24시간 운영되는 공유오피스, 무인탁구장, 무인당구장, 골프연습장, 보드게임카페, OTT룸카페, 음악 연습실 등 다양한 공간 예약 업종에 서비스 도입이 가능하다. QR PASS는 현재 출시와 동시에 실제 매장에 도입이 확정되며 비용부담을 느꼈던 소상공인에게 초점을 맞추고 있다.이번 출시는 지난 한해동안 제로아이즈가 확보한 무인 솔루션 안정성이 있었기에 가능했다. 제로아이즈는 작년 과학기술 정보통신부(이하 과기부) 산하 기관인 한국정보통신기술협회(TTA)와 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로부터 ▲배리어프리 NIA인증 ▲GS인증 1등급, 그리고 ▲ICT 융합품질인증을 모두 획득하며 기술력을 입증한 바 있다. 특히 인증 과정에서 검증된 무인 매장 통합 IoT제어 기술은 제로아이즈 서비스의 핵심 기반이다. 단순히 출입문을 통제하는 것을 넘어, 입실과 동시에 해당 공간의 스마트 조명이 켜지고 냉난방기가 자동 제어되는 등 매장 내 IoT기기가 유기적으로 작동하는 안정성을 갖추었으며, 서비스 품질 국제 표준(ISO 9001)수준으로 입증받았다.또한, 제로아이즈는 올해 1월 28일부터 시행된 배리어프리 의무화에 맞춰 점주들에게 최적화된 무인 솔루션을 제공한다. 과학기술 정보통신부(이하 과기부) 검증을 마쳐 기준에 부합되는 무인 매장 전용 배리어프리 키오스크를 도입하거나 QR PASS를 통해 초기 비용부담을 최소화하는 등 상황에 맞는 유연한 선택이 가능하다. 어떤 서비스를 선택하더라도 제로아이즈의 관리자 웹과 연동되며 점주는 매장에 상주하지 않고도 실시간 매출 분석 및 고객 현황 데이터를 관리할 수 있다.제로아이즈 관계자는 "검증된 기술력을 토대로 새롭게 선보이는 QR PASS 서비스가 점주님들의 초기 비용 부담은 줄이고 운영 효율은 높이는 것이 목표"라며 "앞으로도 소상공인의 디지털 전환(Digital Transformation)을 돕는 현실적이고 완성도 높은 무인 매장 솔루션을 제공하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com