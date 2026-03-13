포스코퓨처엠, 美 실라와 배터리 동맹…10배 용량 ‘실리콘 음극재’ 개발





안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com

포스코퓨처엠이 미국 배터리 소재 기업 실라와 차세대 배터리 소재 공동 개발에 나선다.포스코퓨처엠은 지난 11일 서울 코엑스에서 실라와 첨단 배터리 소재 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.협약식에는 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장과 글렙 유신 실라 창립자 겸 최고기술책임자(CTO) 등 양사 관계자가 참석했다.이번 협약은 포스코퓨처엠의 양극재·음극재 기술과 실라의 실리콘 음극재 기술을 결합해 차세대 배터리 소재 경쟁력을 높이는 것이 핵심이다.양사는 공동 연구개발을 통해 전기차용 고성능 배터리 소재 기술을 고도화한다는 계획이다.실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재보다 에너지 저장 용량이 최대 10배 높은 차세대 소재로 평가된다. 이를 적용하면 전기차 주행거리를 크게 늘리고 충전 시간을 단축할 수 있다.다만 충·방전 과정에서 소재 부피가 크게 팽창해 수명이 짧아지는 것이 상용화의 걸림돌로 지적돼 왔다.양사는 탄소 나노소재 기술을 활용해 이러한 한계를 개선하는 방안을 추진할 계획이다. 충·방전 과정에서 발생하는 부피 팽창을 억제하고 구조 변형을 최소화해 배터리 수명을 높인다는 구상이다.또 고가 소재로 꼽히는 실리콘 음극재의 가격 경쟁력을 확보하기 위해 포스코퓨처엠의 탄소 소재 기술을 활용한 원가 절감 방안도 검토하기로 했다.홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 “양사가 보유한 배터리 소재 기술 리더십을 결합해 차세대 소재 개발을 가속화할 것”이라며 “기술 협력뿐 아니라 공급망 측면에서도 파트너십을 확대해 나가겠다”고 말했다.실라는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 배터리 소재 기업으로, 고성능 실리콘 음극재 기술을 보유하고 있다.주요 완성차 및 배터리 제조사와 협력하고 있으며, 미국 워싱턴주 모지스레이크에 실리콘 음극재 생산 공장을 운영하고 있다.