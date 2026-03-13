석유 최고가격제가 13일 시행된 가운데 전국 평균 주유소 기름값이 전날 대비 두 자릿수 하락세를 이어가고 있다.이날 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 낮 12시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1872.6원으로 전날보다 26.2원 내렸다.경유 가격은 같은 시각 1884.1원으로 34.8원 하락했다. 경유 가격은 여전히 휘발유 가격보다 높은 수준을 유지하고 있다.서울지역 기름값도 하락세를 이어갔다. 서울 평균 휘발유 가격은 L당 1896.2원으로 전날보다 30.9원 내렸다.서울 평균 경유 가격은 46.0원 하락한 1890.27원으로 집계됐다.국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있다.지난 12일 전국 평균 휘발유 가격은 1898.8원, 경유 가격은 1919.0원으로 각각 전날보다 5.5원, 8.5원 내렸다.정부는 13일 0시부터 정유사의 공급가격 최고액을 L당 보통 휘발유는 1724원, 자동차용 경유는 1713원, 실내 등유는 1320원으로 지정하는 석유 최고가격제를 시행했다. 향후 중동 상황과 유가 동향 등을 살펴 2주 단위로 최고가격을 재지정할 계획이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com