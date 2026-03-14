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"향후 일주일 간 이란을 매우 강하게 타격할 것이다."도널드 트럼프 미국 대통령이 파상공세로 이란의 저항 능력 무력화를 시도하겠다는 방침을 드러냈다.로이터통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 방송된 폭스뉴스라디오 인터뷰에서 이같이 말했다. 개전 2주가 지난 가운데 금명간 전쟁을 끝내지는 않을 것이라고 그는 강조했다.트럼프 대통령은 또 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 호위 지원과 관련해서는 "필요하다면 그렇게 할 것"이라면서도 "상황이 아주 잘 풀리기를 바라고 어떻게 될지 지켜봐야 한다"고 답했다.호르무즈 해협이 사실상 봉쇄돼 국제 유가가 계속 상승하고 미국이 러시아산 원유 판매를 한시 승인하며 제재 일부 완화에 나선 상황. 그렇지만 호르무즈 해협 상선 호위에 당장 돌입하지는 않겠다는 입장을 다시 내비쳤다.전쟁 종료 시점에 대해서도 언급했다.그는 머지않은 시점이라면서도 "내가 그렇게 느낄 때, 뼛속까지 그렇게 느낄 때"라고 전했다.이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이에 대해서는 "그가 다쳤다"면서도 "아마도 어떤 식으로든 살아있을 것으로 본다"고 말했다.트럼프 대통령은 미국 내 항구 간 운송은 미국 선박만 하도록 한 '존스법'을 한시적으로 유예할 것이냐는 질문에 "들여다볼 것이고 모두 잘될 것"이라고 했다.앞서 백악관은 캐롤라인 레빗 대변인 명의 성명에서 존스법 한시 유예를 검토 중이라고 밝혔다. 유가 상승 저지를 위해 30일간 에너지 제품을 중심으로 유예가 추진되는 것으로 전해졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com